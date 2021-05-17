شكرا لقرائتكم خبر عن تشكيلة كرواتية بقيادة مودريتش استعداداً لكأس أوروبا والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلن مدرب كرواتيا زلاتكو داليتش الاثنين، قائمة من 26 لاعباً للمشاركة في نهائيات كأس أوروبا 2020 يتقدمها القائد المخضرم نجم ريال مدريد الإسباني لوكا مودريتش، وتضم مزيجاً من المساهمين بوصافة مونديال روسيا 2018 ولاعبين واعدين.

وقال داليتش خلال تقديمه التشكيلة في مؤتمر صحفي في زغرب: نتائجنا الأخيرة لم تكن الأفضل، لكني متفائل وهدفنا الأول هو تجاوز دور المجموعات.

وأوقعت القرعة كرواتيا في المجموعة الرابعة إلى جانب إنجلترا والتشيك وإسكتلندا، وستبدأ مشوارها بمواجهة منتخب «الأسود الثلاثة» في ويمبلي في 13 يونيو.

وحذّر داليتش سابقاً من أن مواجهة الإنجليز ستكون أصعب مباراة في المجموعة لأنهم: يتمتعون بمستوى جيد وسنلعب في ويمبلي.

وبعد خمسة أيام، تواجه كرواتيا التشيك، ثم إسكتلندا في 22 يونيو.

وقال داليتش الاثنين: سنواجه منافسين أقوياء وبالتالي تنظرنا مباريات صعبة، لكنني أثق في قدراتنا. نظهر مستوانا الحقيقي عندما نكون في موقف صعب.

وفضلاً عن مودريتش (35 عاماً)، ستكون كرواتيا ممثلة في العرس القاري بالعديد من اللاعبين الذين حققوا قبل ثلاثة أعوام الإنجاز التاريخي لدولة صغيرة عدد سكانها 4,2 ملايين نسمة، ببلوغ المباراة النهائية لكأس العالم قبل الخسارة أمام فرنسا.

واستدعى داليتش من أصحاب إنجاز المونديال الروسي المدافعين دوماغوي فيدا (بشيكتاش التركي) وديان لوفرن (زينيت سان بطرسبورج الروسي)وشيمي فرساليكو (أتلتيكو مدريد الإسباني)، ولاعبي الوسط ماتيو كوفاتشيتش (تشلسي الإنجليزي) ومارسيلو بروزوفيتش (إنتر ميلان الإيطالي) وميلان باديلي (جنوى الإيطالي)، والمهاجمون إيفان بيريشيتش (إنتر ميلان)، أندريه كراماريتش (هوفنهايم الألماني) وأنتي ريبيتش (ميلان الإيطالي).

وعلى الرغم من ارتفاع التطلعات، إلا أن داليتش بدا حذراً، وقال: هناك إرادة وطاقة في نفس المستوى، لكن الأجواء مختلفة تماماً في ذلك الوقت لم يكن أحد يتوقع منّا أي شيء.

وقال في مقابلة مع صحيفة «سبورتسكي نوفوتسي» اليومية الاثنين: «التطلعات مرتفعة وطموحاتنا غير واقعية ما زلنا من بين أقوى 10 منتخبات في أوروبا، على الرغم من وجود العديد من المرشحين للقب».

وأضاف: اللاعبون الشباب نيكولا فلاشيتش ويوسيب بركالو ودومينيك ليفاكوفيتش يجلبون طاقة جديدة، قوة جديدة، لكنهم يحتاجون إلى وقت للوصول إلى أقصى مستوياتهم.

وسيلعب مدافع دينامو زغرب يوسكو غفارديول البالغ من العمر 19 عاماً، مع منتخب بلاده لأول مرة.

واختار داليتش ثمانية لاعبين في القائمة الاحتياطية قبل الإعلان النهائي للتشكيلة في الأول من يونيو على أبعد تقدير.

وهنا تشكيلة الـ26 لاعباً:

- لحراسة المرمى: لوفري كالينيتش (هايدوك سبليت)، دومينيك ليفاكوفيتش (دينامو زغرب) وسيمون سلوغا (لوتون تاون الإنجليزي).

- للدفاع: دوماغوي فيدا (بشيكتاش التركي)، ديان لوفرن (زينيت سان بطرسبورغ الروسي)، شيمي فرساليكو (أتلتيكو مدريد الإسباني)، بورنا باريشيتش (غلاسكو رينجرز الإسكتلندي)، دويي تشاليتا سار (مرسيليا الفرنسي)، يوسيب يورانوفيتش (ليجيا وارسو البولندي)، دوماغوي براداريتش (ليل الفرنسي)، ميلي سكوريتش (أوسييك) ويوسكو غفارديول (دينامو زغرب).

- للوسط: لوكا مودريتش (ريال مدريد الإسباني)، ماتيو كوفاتشيتش (تشلسي الإنجليزي)، مارسيلو بروزوفيتش (إنتر ميلان الإيطالي)، ميلان باديلي (جنوى الإيطالي)، ماريو باشاليتش (أتالانتا الإيطالي)، نيكولا فلاشيتش (سسكا موسكو الروسي) ولوكا إيفانوشيك (دينامو زغرب)

- للهجوم: إيفان بيريشيتش (إنتر ميلان)، أندري كراماريتش (هوفنهايم الألماني)، أنتي ريبيتش (ميلان الإيطالي)، يوسيب بركالو (فولفسبورغ الألماني)، برونو بيتكوفيتش وميسلاف أورشيتش (دينامو زغرب) وأنتي بوديمير (أوساسونا الإسباني).

- القائمة الاحتياطية: فيليب أوريموفيتش (روبن قازان الروسي)، ماركو ليفايا (هايدوك سبليت)، توما باشيتش (بوردو الفرنسي)، مارين بونغراتشيتش (فولفسبورغ)، كريستيان لوفريتش (إتش إن كيه غوريتشا)، لوفرو ماير (دينامو زغرب)، إيفيتشا إيفوشيتش (أوسييك) ونيكولا مورو (دينامو موسكو الروسي).