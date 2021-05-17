شكرا لقرائتكم خبر عن سيرينا تتخطى الإيطالية بيجاتو في بطولة روما للتنس والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تخطّت الأمريكية المخضرمة سيرينا وليامز (39 عاماً) منافستها الإيطالية الشابة المغمورة ليزا بيجاتو 6-3 و6-2 الاثنين في بطولة بارما للتنس.

وكانت سيرينا حصلت على بطاقة دعوة للمشاركة في البطولة بعد خروجها من الدور الثاني لبطولة روما الأسبوع الماضي، في أوّل مشاركة لها بعد ثلاثة أشهر من خسارتها في نصف نهائي بطولة أستراليا المفتوحة أولى البطولات الأربع الكبرى في الجراند سلام.

وخسرت وليامز التي أحرزت خمسة ألقاب كبيرة قبل ولادة منافستها الإيطالية المصنفة 572 عالمياً، إرسالها في الشوط الأول، لكنها سرعان ما التقطت أنفاسها لتحسم المجموعة الأولى في صالحها. ولم تجد سيرينا صعوبة في حسم الثانية والمباراة في صالحها.

وأشادت سيرينا بمنافستها البالغة 17 عاماً بقولها بعد المباراة : لعبت ليزا بطريقة رائعة. لقد قالت لي إنها تبلغ السابعة عشرة من عمرها، مستقبلها باهر جدا. لقد تعاملت مع ظروف المباراة بشكل جيد، وأنا أتطلع لتشجيعها في المستقبل.

وتعتبر دورة بارما من الدورات التجريبية لبطولة فرنسا المفتوحة على ملاعب رولان جاروس التي تنطلق في 30مايو. وتحتاج وليامز إلى لقب كبير آخر لكي تعادل الرقم القياسي المطلق المسجل باسم الاسترالية مارجريت كورت مع 24 لقباً.