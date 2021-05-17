شكرا لقرائتكم خبر عن مفوضية الأمم المتحدة للاجئين تحتفل بيوم ميلاد عادل إمام والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - القاهرة: ”الخليج 365”

احتفلت مفوضية الأمم المتحدة للاجئين، ببلوغ الفنان عادل إمام عامه الـ 81، وقاموا بتهنئته من خلال تغريدة على «تويتر» جاء فيها: «لقد عودنا دائماً أن يرسم البهجة على وجوه الجميع، وأن يدعم القضايا الإنسانية بكل جهد وحب، كان وما زال يُساند قضايا اللاجئين في كل أنحاء العالم بدون كلل أو ملل.. نحتفل معكم بيوم ميلاد الزعيم عادل إمام، سفير النوايا الحسنة لدى مفوضية اللاجئين، ونتمنى له عاماً سعيداً».