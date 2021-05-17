شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار البورصة اليوم الاثنين 17-5-2021 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تنوعت أخبار البورصة المصرية، خلال جلسة تداول اليوم الاثنين 17-5-2021، وجاءت أبرزها تباين مؤشرات البورصة المصرية، بختام تعاملات جلسة اليوم الاثنين، أول جلسة بعد أجازة عيد الفطر المبارك، إذ تراجع المؤشر الرئيسي فيما ارتفع مؤشرا إيجي إكس 70 وإيجي إكس 100، وسط أحجام تداول مرتفعة، وخسر رأس المال السوقي 527 مليون جنيه ليغلق عند مستوى 671.624 مليار جنيه.



إيقاف تداول 23 شركة إيقاف تداول 23 شركة أعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 23 سهمًا لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعوداً أو هبوطاً خلال جلسة تداول اليوم الاثنين، وهم: أجواء للصناعات الغذائية-مصر، فوري لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الإلكترونية، الجيزة العامة للمقاولات والاستثمار العقاري، القاهرة للزيوت والصابون، العبور للاستثمار العقاري، سبأ الدولية للأدوية والصناعات الكيماوية، بي انفستمنتس القابضة، السويدي إليكتريك، الإسماعيلية الجديدة للتطوير والتنمية العمرانية-شركة منقسمة، مطاحن ومخابز شمال القاهرة، الألومنيوم العربية، المتحدة للإسكان والتعمير، الإسماعيلية الوطنية للصناعات الغذائية (فوديكو)، المجموعة المصرية العقارية، العربية لاستصلاح الأراضي، الكابلات الكهربائية المصرية، كفر الزيات للمبيدات والكيماويات، دايس للملابس الجاهزة، العربية للأسمنت، اكرومصر للشدات والسقالات المعدنية، الزيوت المستخلصة ومنتجاتها، التوفيق للتأجير التمويلي-أيه.تي.ليس، مطاحن وسط وغرب الدلتا. البورصة تخسر 527 مليون جنيهتباينت مؤشرات البورصة المصرية، بختام تعاملات جلسة اليوم الاثنين، أول جلسة بعد أجازة عيد الفطر المبارك، إذ تراجع المؤشر الرئيسي فيما ارتفع مؤشرا إيجي إكس 70 وإيجي إكس 100، وسط أحجام تداول مرتفعة، وخسر رأس المال السوقي 527 مليون جنيه ليغلق عند مستوى 671.624 مليار جنيه. البورصة تخسر 527 مليون جنيهتباينت مؤشرات البورصة المصرية، بختام تعاملات جلسة اليوم الاثنين، أول جلسة بعد أجازة عيد الفطر المبارك، إذ تراجع المؤشر الرئيسي فيما ارتفع مؤشرا إيجي إكس 70 وإيجي إكس 100، وسط أحجام تداول مرتفعة، وخسر رأس المال السوقي 527 مليون جنيه ليغلق عند مستوى 671.624 مليار جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 566.1 مليون ورقة مالية بقيمة 1.6 مليار جنيه، عبر تنفيذ 54.1 ألف عملية لعدد 190 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 73.83% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 18.24%، والعرب على 7.93% خلال جلسة تداول اليوم، واستحوذت المؤسسات على 31.12% من المعاملات فى البورصة، وكانت باقى المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 68.87%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد الأجانب والمؤسسات المصرية والعربية والأجنبية للبيع بقيمة 2.7 مليون جنيه، 33.1 مليون جنيه، 17.7 مليون جنيه، 78.1 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والعرب للشراء بقيمة 77.1 مليون جنيه، 54.4 مليون جنيه، على التوالي.

تراجع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.87%، ليغلق عند مستوى 10674 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 1.03% ليغلق عند مستوى 2130 نقطة، وقفز مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.21% ليغلق عند مستوى 13074 نقطة، ونزل مؤشر "إيجى إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.88% ليغلق عند مستوى 4153 نقطة.

فيما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 1.07% ليغلق عند مستوى 2185 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان"، بنسبة 0.86% ليغلق عند مستوى 3123 نقطة، ونزل مؤشر بورصة النيل بنسبة 0.52% ليغلق عند مستوى 1240 نقطة.

وصعدت أسهم 99 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 65 شركة، ولم تتغير مستويات 26 شركة.

تعاملات الداخليينتباينت تعاملات الداخليين والمساهمين الرئيسيين والمجموعات المرتبطة بهم خلال جلسة تداول يوم الثلاثاء الماضي، إذ باع مجلس إدارة شركات الإسكندرية للزيوت المعدنية، القاهرة للإسكان والتعمير، العبور للاستثمار العقاري، بالم هيلز للتعمير، 3.8 مليون سهم، 100 ألف سهم، 22850 سهم، 208.5 ألف سهم، على التوالي، كما باعت مجموعة مرتبطة بشركات الإسماعيلية الجديدة للتطوير والتنمية العمرانية-شركة منقسمة، العبوات الطبية، العروبة للسمسرة في الأوراق المالية، 98843 سهم، 500 ألف سهم، 200 ألف سهم، على التوالي. تعاملات الداخليينتباينت تعاملات الداخليين والمساهمين الرئيسيين والمجموعات المرتبطة بهم خلال جلسة تداول يوم الثلاثاء الماضي، إذ باع مجلس إدارة شركات الإسكندرية للزيوت المعدنية، القاهرة للإسكان والتعمير، العبور للاستثمار العقاري، بالم هيلز للتعمير، 3.8 مليون سهم، 100 ألف سهم، 22850 سهم، 208.5 ألف سهم، على التوالي، كما باعت مجموعة مرتبطة بشركات الإسماعيلية الجديدة للتطوير والتنمية العمرانية-شركة منقسمة، العبوات الطبية، العروبة للسمسرة في الأوراق المالية، 98843 سهم، 500 ألف سهم، 200 ألف سهم، على التوالي.

فيما اشترى مجلس إدارة شركات المنصورة للدواجن، النساجون الشرقيون للسجاد، الأهرام للطباعة والتغليف، بالم هيلز للتعمير، 10 آلاف سهم، 500 ألف سهم، 41710 سهم، 800 ألف سهم، على التوالي، كما اشترت إدارة شركة الإسكندرية للزيوت المعدنية 10 أسهم، واشترت مجموعة مرتبطة بشركة المنصورة للدواجن 79155 سهم.

دايس للملابس قالت شركة دايس للملابس الجاهزة، إن شركة الإسكندرية للملابس الجاهزة، والمملوكة بالكامل لشركة دايس، والكائنة بمدينة برج العرب الإسكندرية، قد تعرضت أمس لحريق مما أدى إلى حدوث خسائر ببعض ماكينات النسيج، وكذلك بعض الخامات والمؤمن عليهم بالكامل لدى شركة المهندس للتأمين، وتقدر الخسائر المبدئية بنحو 15 مليون جنيه. دايس للملابس قالت شركة دايس للملابس الجاهزة، إن شركة الإسكندرية للملابس الجاهزة، والمملوكة بالكامل لشركة دايس، والكائنة بمدينة برج العرب الإسكندرية، قد تعرضت أمس لحريق مما أدى إلى حدوث خسائر ببعض ماكينات النسيج، وكذلك بعض الخامات والمؤمن عليهم بالكامل لدى شركة المهندس للتأمين، وتقدر الخسائر المبدئية بنحو 15 مليون جنيه.





نتائج الأعمالأعلنت عدد من الشركات المدرجة بالبورصة المصرية، نتائج أعمالها عن الربع الأول من عام 2021، ففي قطاع الخدمات المالية غير المصرفية، حققت الشركة القابضة المصرية الكويتية، إيرادات بلغت 178.6 مليون دولار حتى الفترة المنتهية في 31 مارس عام 2021 مقابل 152.3 مليون دولار حتى الفترة المنتهية في 31 مارس عام 2020، وبلغت صافي الربح 53 مليون دولار مقابل 40.7 مليون دولار خلال فترة المقارنة.

وحققت شركة بلتون المالية القابضة، إيرادات بلغت 76.3 مليون جنيه خلال الفترة المنتهية في 31 مارس عام 2021 مقابل 69.8 مليون جنيه خلال الفترة المنتهية في 31 مارس عام 2020، وتحولت الشركة للربحية بقيمة 3.8 مليون جنيه مقابل خسائر 8.4 مليون جنيه خلال فترة المقارنة.

فيما أعلنت شركة كونتكت المالية القابضة، نتائج الأعمال المجمعة عن الربع الأول المنتهي في 31 مارس عام 2021، وحققت الشركة صافي أرباح مجمعة بعد خصم حقوق الأقلية بقيمة 109 مليون جنيه في الربع الأول بنسبة نمو 21%، مقارنة بالربع الأول من عام 2020، وحققت الشركة نموًا في إجمالي المحفظة التمويلية لتصل إلى 8.7 مليار جنيه بالربع الأول من عام 2021 بنسبة نمو 34% مقارنة بنفس الفترة من عام 2020، مما أدى إلى نمو صافي أرباح نشاط التمويل 104 مليون جنيه بنسبة نمو 5%.

وبقطاع الصناعة، أعلنت شركة السويدي إليكتريك، عن نتائجها المالية المجمعة للفترة المالية المنتهية في 31 مارس عام 2021، وبلغت الإيرادات 12.3 مليار جنيه خلال الربع الأول من عام 2021 بمعدل نمو سنوي 14%، وارتفع صافي الربح بعد خصم حقوق الأقلية بمعدل سنوي 75% ليبلغ 700.1 مليون جنيه، في حين بلغ هامش صافي الربح 5.7% خلال نفس الفترة.

كما أعلنت شركة جي بي أوتو، عن نتائجها المالية المجمعة للفترة المالية المنتهية في 31 مارس عام 2021، وبلغت الإيرادات 6.8 مليار جنيه خلال الربع الأول من عام 2021 بمعدل نمو سنوي 15.9% بفضل تعافي الأسواق ونمو معدلات الطلب على كافة منتجات الشركة غير أنها تمثل انخفاضًا ربع سنويًا بنسبة 5.2% نظرًا للطبيعة الموسمية لفترة الربع الأول التي تتسم بتراجع معدلات الطلب، وبلغ صافي الربح 298.9 مليون جنيه خلال الربع الأول من عام 2021 بمعدل نمو سنوي 116% فيما يعكس مردود التحسينات التشغيلية الشاملة التي أجرتها الشركة وجهودها لخفض التكاليف، بالإضافة إلى استفادتها من تراجع معدلات الفائدة البنكية في السوق على مدار عام 2020 واستمرار ذلك خلال العام الجديد، وبلغ صافي الربح مثل نمو ربع سنوي بنسبة 3.8% خلال الربع الأول من عام 2021.

وحققت شركة مصر للأسمنت-قنا، صافي أرباح بقيمة 28.95 مليون جنيه خلال الربع الأول من عام 2021 مقابل 37.89 مليون جنيه خلال الربع المماثل من العام الماضي، وتأثرت نتائج اعمال الشركة باستمرار تأثير التحديات التي يشهدها قطاع الأسمنت في مصر بشكل عام بسبب تداعيات جائحة كوفيد 19 وما لها من تأثير على الاقتصاد المصري والدولي، علاوة عن التراجع الملحوظ في معدلات الطلب والاستهلاك جنبًا إلى جنب مع التراجع الكبير في معدلات أسعار الأسمنت في مصر بشكل خاص، ونتيجة لذلك فقد شهدت المجموعة تراجع بنسبة 12.62% في صافي المبيعات لتصبح 712.74 مليون جنيه.





مستشفيات كليوباترا أعلنت مجموعة مستشفيات كليوباترا، تقدمها للحصول على موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية، على نشر إعلان عرض شراء إجباري للاستحواذ على نسبة 100% من أسهم رأس مال شركة الإسكندرية للخدمات الطبية (المركز الطبي الجديد-الإسكندرية) بسعر 38.53 جنيه مصري للسهم، وذلك في ضوء قيام مستشارين بنك أبو ظبي التجاري (المساهم بنسبة 51.5% في رأسمال شركة الإسكندرية للخدمات الطبية) بإدارة عملية تخارج البنك، وهو ما قد قام البنك بالإفصاح عنه خلال شهر مارس 2021.





دايسأعلنت شركة دايس للملابس الجاهزة، تقدمها بدراسة القيمة العادلة لسهم الشركة، والمعدة بواسطة المستشار المالي المستقل "شركة سوليد كابيتال للاستشارات المالية عن الأوراق المالية" بقيمة 2.69 جنيه.