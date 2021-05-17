شكرا لقرائتكم خبر عن البورصة: تنفيذ صفقة على أسهم "المصرية لإنتاج السترين" بقيمة 326.1 مليون جنيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف تقرير البورصة المصرية اليومي، عن تنفيذ صفقة على أسهم الشركة المصرية لإنتاج السترين والبولي سترين-استيرنكس لعدد 9.3 مليون سهم بقيمة 326.1 مليون جنيه خلال جلسة تداول اليوم الاثنين، كما تم تنفيذ صفقة على أسهم شركة النيل الحديثة للأقطان بعدد 100 ألف سهم بقيمة 10 ملايين جنيه، وتم تنفيذ صفقة على أسهم شركة الهندسية للهيدروليك والطاقة المتجددة بحجم 3 آلاف سهم بقيمة 3 ملايين جنيه.

وبحسب تقرير البورصة المصرية اليومي، بلغ حجم التداول بسوق خارج المقصورة (سوق الصفقات) 9.4 مليون سهم بقيمة 340 مليون جنيه لعدد 19 شركة.

تباينت مؤشرات البورصة المصرية، بختام تعاملات جلسة اليوم الاثنين، أول جلسة بعد أجازة عيد الفطر المبارك، إذ تراجع المؤشر الرئيسي فيما ارتفع مؤشرا إيجي إكس 70 وإيجي إكس 100، وسط أحجام تداول مرتفعة، وخسر رأس المال السوقي 527 مليون جنيه ليغلق عند مستوى 671.624 مليار جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 566.1 مليون ورقة مالية بقيمة 1.6 مليار جنيه، عبر تنفيذ 54.1 ألف عملية لعدد 190 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 73.83% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 18.24%، والعرب على 7.93% خلال جلسة تداول اليوم، واستحوذت المؤسسات على 31.12% من المعاملات فى البورصة، وكانت باقى المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 68.87%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد الأجانب والمؤسسات المصرية والعربية والأجنبية للبيع بقيمة 2.7 مليون جنيه، 33.1 مليون جنيه، 17.7 مليون جنيه، 78.1 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والعرب للشراء بقيمة 77.1 مليون جنيه، 54.4 مليون جنيه، على التوالي.

تراجع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.87%، ليغلق عند مستوى 10674 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 1.03% ليغلق عند مستوى 2130 نقطة، وقفز مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.21% ليغلق عند مستوى 13074 نقطة، ونزل مؤشر "إيجى إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.88% ليغلق عند مستوى 4153 نقطة.

فيما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 1.07% ليغلق عند مستوى 2185 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان"، بنسبة 0.86% ليغلق عند مستوى 3123 نقطة، ونزل مؤشر بورصة النيل بنسبة 0.52% ليغلق عند مستوى 1240 نقطة.

وصعدت أسهم 99 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 65 شركة، ولم تتغير مستويات 26 شركة.