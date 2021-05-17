شكرا لقرائتكم خبر عن كل ما تريد معرفته عن أول محطة متنقلة لتموين السيارات بالغاز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بعد إعلان قطاع البترول خلال نهاية الأسبوع الماضي عن التشغيل الفعلي لأول محطة متنقلة في مصر ومنطقة الشرق الأوسط لتموين السيارات والمركبات بالغاز الطبيعى المضغوط، لتبدأ في تقديم خدماتها من خلال التواجد في مناطق حركة الجمهور، ننشر أهم المعلومات المتعلقة بها والتي كانت كالتالي.

س. ما هي أهمية تشغيل قطاع البترول المحطات المتنقلة لتموين السيارات والمركبات بالغاز الطبيعى المضغوط؟

ج . يأتي ذلك في إطار حرص قطاع البترول على إتاحة منافذ جديدة لتقديم خدمة تموين السيارات بالغاز الطبيعى جنبا إلى جنب مع محطات التموين الجاري التوسع في إنشائها حاليا في محافظات ومدن الجمهورية وفق برنامج عمل طموح.

س .ما أهم ما تتميز به محطة تموين السيارات المتنقلة ؟

ج .تتميز هذه المحطة بجاهزيتها لتموين السيارات بطاقة تموين ٥٠٠ سيارة كل ١٢ ساعة ترتفع إلى١٠٠٠ سيارة يوميا مع إعادة الملء.

س .هل هناك خطة لانشاء محطات متنقلة لتموين السيارات بالغاز ؟

ج .تعد هذه المحطة نواة أولى لمشروع المحطات المتنقلة لتموين السيارات بالغاز الطبيعى حيث يجري المضي في إجراءات توفير ١٠ محطات متنقلة جديدة لنشرها بالمناطق المختلفة لتلبية احتياجات الجمهور وخاصة المناطق التي لا تتواجد بها حاليا خدمة محطات الغاز الطبيعى للسيارات ومنها مناطق الاستهلاك الموسمي كالمناطق السياحية والمصايف وغيرها .

س.هل من الممكن استخدام المحطات التنقلة للمنشآت الصناعية والتجارية ؟

ج . ماتتميز به هذه المحطة من قدرات على نقل وتخزين كميات من الغاز تصل إلى ٥٠٠٠ متر مكعب يجعلها قابلة أيضا للاستخدام في إمداد المنشآت الصناعية والتجارية وكذلك في حالات الطوارئ والصيانة لشبكات ومحطات الغاز .