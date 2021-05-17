شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار ينخفض هامشياً مع استقرار العائد على السندات والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجع الدولار أمام أغلب العملات الرئيسية خلال تداولات اليوم الإثنين للجلسة الثالثة على التوالي مع استقرار العائد على سندات الخزانة الأمريكية.



وتلقى الدولار دعما في الآونة الأخيرة من انتعاش العائد على سندات الخزانة الأمريكية في الآونة الأخيرة في ظل ملامح وإشارات على صعود التضخم في الولايات المتحدة.



وتوقع عضو الاحتياطي الفيدرالي "جيمس بولارد" ارتفاع معدل التضخم في أمريكا أعلى المستهدف (2%) خلال عام 2022.



وجاء ذلك عقب صدور بيانات في الأسبوع الماضي أكدت اتجاه التضخم نحو المستهدف حيث ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين أعلى كثيرا من التوقعات.



من ناحية أخرى، تتواصل عملية توزيع اللقاحات على المواطنين في الولايات المتحدة بوتيرة سريعة للسيطرة على فيروس كورونا على غرار نجاح دول أخرى في ذلك، وعلى رأسها الصين التي تطعم 14 مليون مواطن من سكانها يوميا.



وعلى صعيد التداولات، انخفض مؤشر الدولار (أمام سلة من العملات الرئيسية) بحلول الساعة 17:51 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.1% إلى 90.1 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 90.4 نقطة وأقل مستوى عند 90.1 نقطة.