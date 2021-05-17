شكرا لقرائتكم خبر عن النفط يوسع مكاسبه و"برنت" أعلى 69 دولاراً والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت أسعار النفط خلال تداولات اليوم الإثنين وسط انخفاض الدولار أمام أغلب العملات الرئيسية، وعزز الخام مكاسبه في ظل التفاؤل حيال الطلب.



وتتواصل عملية توزيع اللقاحات على المواطنين في الولايات المتحدة بوتيرة سريعة للسيطرة على فيروس كورونا على غرار نجاح دول أخرى في ذلك، وعلى رأسها الصين التي تطعم 14 مليون مواطن من سكانها يوميا.



وكشفت بيانات صينية عن أن مؤشر مبيعات التجزئة ارتفع بنسبة 17.7% خلال الشهر الماضي بينما توقع محللون ارتفاعه بنسبة 25%، وانخفض معدل البطالة في الصين إلى 5.1% من 5.3% مقارنة بتقعات انخفاض المؤشر إلى 5.2%.



وارتفع الإنتاج الصناعي في الصين بنسبة 9.8% خلال أبريل/نيسان بينما توقع محللون ارتفاع المؤشر بنسبة 10%.



من ناحية أخرى، انخفض مؤشر الدولار (أمام سلة من العملات الرئيسية) بحلول الساعة 17:03 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.2% إلى 90.1 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 90.4 نقطة وأقل مستوى عند 90.1 نقطة.



وعلى صعيد التداولات، ارتفعت العقود الآجلة لخام "نايمكس" الأمريكي بحلول الساعة 17:03 بتوقيت جرينتش بنسبة 1.4% إلى 66.3 دولار للبرميل، وسجل أعلى سعر عند 66.3 دولار وأقل سعر عند 64.8 دولار.



وصعدت العقود الآجلة لخام "برنت" تسليم يوليو/تموز بنسبة 1.2% إلى 69.5 دولار للبرميل، وسجل أعلى سعر عند 69.6 دولار وأقل سعر عند 68.1 دولار.