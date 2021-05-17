شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار الكندي يرتفع بدعم من انتعاش أسعار النفط والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع الدولار الكندي أمام أغلب العملات الرئيسية خلال تداولات اليوم الإثنين وسط انتعاش في أسعار النفط الذي يعد السلعة الأساسية للصادرات الكندية.



وكشفت بيانات حكومية عن أن المنازل التي جرى البدء في إنشائها بكندا سجلت 269 ألف وحدة في الشهر الماضي بنيما توقع محللون تسجيل المؤشر 305 آلاف وحدة.



كانت بيانات صينية قد أظهرت أن مؤشر مبيعات التجزئة ارتفع بنسبة 17.7% خلال الشهر الماضي بينما توقع محللون ارتفاعه بنسبة 25%، وانخفض معدل البطالة في الصين إلى 5.1% من 5.3% مقارنة بتقعات انخفاض المؤشر إلى 5.2%.



وارتفع الإنتاج الصناعي في الصين بنسبة 9.8% خلال أبريل/نيسان بينما توقع محللون ارتفاع المؤشر بنسبة 10%.



وفي سوق النفط، ارتفعت العقود الآجلة لخام "نايمكس" الأمريكي بحلول الساعة 15:28 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.8% إلى 65.9 دولار للبرميل، وسجل أعلى سعر عند 66.1 دولار وأقل سعر عند 64.8 دولار.



وصعدت العقود الآجلة لخام "برنت" تسليم يوليو/تموز بنسبة 0.7% إلى 69.1 دولار للبرميل، وسجل أعلى سعر عند 69.4 دولار وأقل سعر عند 68.1 دولار.



وعلى صعيد التداولات، ارتفع الدولار الكندي أمام نظيره الأمريكي بحلول الساعة 15:44 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.2% إلى 0.8284، وسجل أعلى سعر عند 0.8285 وأقل سعر عند 0.8239.