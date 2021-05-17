شكرا لقرائتكم خبر عن السفر الدولي من الصين يعود لمستويات ما قبل الجائحة في 2023 والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

خاطب الدكتور آدم وو، الرئيس التنفيذي لشركة «سي بي إن ترافيل آند مايس» و«وورلد ترافيل أونلاين» التي لديها مكاتب في بكين ولندن المندوبين في معرض سوق السفر العربي 2021، قائلاً: إن الصين قد أصبحت مستعدة تماماً لعودة السفر الدولي؛ حيث قامت بالفعل بفتح حدودها إلى 36 دولة أوروبية و13 دولة آسيوية.

وكان الدكتور وو يتحدث من خلال تقنية الفيديو خلال جلسة المؤتمر في يوم افتتاح المعرض مصرحاً بأنه وفقاً لإدارة الطيران المدني الصينية، فإن إجمالي 105 من شركات الطيران بما في ذلك 19 شركة طيران صينية تقوم بتسيير رحلات جوية الآن إلى 55 دولة مختلفة لتصل ذروتها إلى تسيير 294 رحلة ذهاباً وإياباً في الأسبوع.

وأوصى الدكتور وو فيما يتعلق بدعم التسويق للمستهلكين الصينيين من خلال فريق عمل يتحدث اللغة الصينية؛ وهو موقع إلكتروني باللغة الصينية وينشر بانتظام على منصات وسائل التواصل الاجتماعي الصينية الشهيرة مثل: تيك توك ودوين (التي تضم أكثر من 800 مليون مستخدم نشط اعتباراً من الربع الأول من عام 2020).

علاوةً على ذلك، فقد وجدت دراسة حديثة أجرتها وكالة الأبحاث السويسرية ركزت فيها على الصين حول كل من إحصاءات حركة المرور والمتسوقين، بأنه نظراً لثقة المستهلك القوية في الصين، والرغبة الشديدة في السفر، فإن عام 2021 سيشكل بداية عودة قوية لنمو سفر التجزئة. ومن المتوقع أن يشهد هذا القطاع زيادة كبيرة تزيد على 200% في عدد المغادرين الدوليين خلال العام لتصل إلى نحو 30 مليون مغادر دولي.

هذا ومن المقرر أن تصل الصين إلى مستويات مرحلة ما قبل «كوفيد-19»في عام 2023؛ حيث من المتوقع أن تصل حركة المرور الصادرة إلى 88 مليوناً بعد نمو بنسبة 108% في عام 2022 و44 % أخرى في عام 2023، كما ازداد عدد السياح الصينيين الذين يسافرون إلى دبي على أساس سنوي بنسبة 15.5% ليصل إلى 989000 سائح في عام 2019، ويجب أن تكون واحدة من أولى الوجهات في منطقة الشرق الأوسط للاستفادة من زيادة شهية الصين الكبيرة على السفر الترفيهي إلى الخارج.

وكشف العضو الآخر في الجلسة زايد بن راشد الزياني، وزير الصناعة والتجارة والسياحة في مملكة البحرين، ورئيس هيئة البحرين للسياحة والمعارض، أن ذلك يعد جزءاً من استراتيجية البحرين الدولية لتشجيع المزيد من السياح الوافدين من الصين؛ إذ كانت الاستراتيجية الأولية هي التركيز على السفر المحلي والإقليمي أولاً ثم التركيز على السفر الدولي. وفي نهاية عام 2019، وقال: كنا مستعدين وملتزمين لبدء حملة كبيرة لاستقطاب الزوار والسياح الصينيين إلى البحرين، وكنا نخطط لتسيير رحلة مباشرة عبر طيران الخليج، ولكن تفشي الجائحة حال دون تحقيق ذلك وتم تعليق جميع خططنا إلى وقت لاحق، إلا أن الصين ما تزال تشكل أولوية بالنسبة لنا.