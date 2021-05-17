شكرا لقرائتكم خبر عن مليار درهم سيولة «أبوظبي الأول» في جلستين.. و«أركان» يقفز 73% منذ عرض الاستحواذ والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - حافظت البنوك على مكاسب الأسهم المحلية في جلسة تداولات أمس، وسط تعاملات هادئة عموماً تحركت خلالها المؤشرات ضمن نطاقات محدودة صعوداً ونزولاً، فيما تلقت المؤشرات دعماً إضافياً من الأسهم الدفاعية في قطاع النقل وسط تباين توجهات المستثمرين الأجانب.

واجتذب «أبوظبي الأول» في جلستين 1.015 مليار درهم من خلال التداول 64 مليون سهم، ليرتفع السهم 11.52% عند مستوى 16.26 درهم، وسط قيمة سوقية بلغت 177.5 مليار درهم.

كما ارتفع «أركان» بالحد الأعلى (15%)، فيما قفز منذ تاريخ الإعلان عن تلقي الشركة عرضاً لتوحيد أعمالها مع شركة «حديد الإمارات» بنسبة 72.93% وصولاً إلى مستوى 1.38 درهم، واستقطب السهم سيولة خلال هذه الفترة بـ174.72 مليون درهم من خلال التداول على 160.4 مليون سهم.

واستقطبت الأسهم سيولة قوية بلغت 1.9 مليار درهم، منها 1.65 مليار درهم في سوق أبوظبي و268.57 مليون درهم في سوق دبي، والكميات المتداولة من الأسهم 490.4 مليون سهم، توزعت بواقع 281.8 مليون سهم في أبوظبي و208.6 مليون سهم في دبي.

وارتفعت أسعار أسهم 37 شركة بينما تراجعت أسعار أسهم 22 شركة، وجاء ذلك عن طريق تنفيذ 11 ألف صفقة.

سوق أبوظبي

وحافظ مؤشر سوق أبوظبي للأوراق المالية على نسقه الصعودي بنسبة 0.77% عند مستوى 6477.57 نقطة مع ارتفاع أسهم البنوك والاستثمار والطاقة والصناعة والسلع والخدمات. وارتفع قطاع البنوك 1.21% مع ارتفاع «أبوظبي الأول» 1.25% و«أبوظبي التجاري» 0.16% و«أبوظبي الإسلامي» 4.27%.

وزاد قطاع الاستثمار 0.55% بعد ارتفاع «العالمية القابضة» 0.53% و«الواحة كابيتال» 0.79% و«إشراق» 1.52%. وصعد قطاع الطاقة 0.34% مع صعود «دانة غاز» 4.11% و«طاقة» 2.21% رغم نزول «أدنوك للتوزيع» 1.43% بفعل عمليات جني أرباح على السهم.

وعلى العكس، انخفض قطاع العقار 0.41% نتيجة انخفاض «الدار» 0.56% أمام ارتفاع «رأس الخيمة العقارية» 2.24%. يأتي ذلك بينما استقر سهم «اتصالات» من دون تغيير.

سوق دبي

بدوره، ارتفع مؤشر سوق دبي المالي بنسبة 0.31% إلى مستوى 2673 نقطة مع ارتفاع أسهم البنوك والنقل والتأمين والخدمات والسلع.

وزاد قطاع البنوك 1% بعد صعود «دبي الإسلامي» 0.22% و«الإمارات دبي الوطني» 2.02%. وارتفع قطاع النقل 0.98% نتيجة ارتفاع «العربية للطيران» 0.77% و«أرامكس» 1.25% رغم نزول «الخليج للملاحة» 1.5%.

وفي المقابل، هبط قطاع الاستثمار 0.87% نتيجة هبوط «دبي للاستثمار» 0.62% و«دبي المالي» 1.85% رغم ارتفاع «شعاع كابيتال» 0.16%. كما هبط قطاع العقار 0.42% نتيجة هبوط «إعمار العقارية» 0.51% و«الاتحاد العقارية» 1.07% و«ديار» 0.36% و«إعمار مولز» 2.08% فيما ارتفع «إعمار للتطوير» 3.26%.

توجه السيولة

وتصدر «إعمار العقارية» التداولات في سوق دبي بقيمة 50.5 مليون درهم مغلقاً عند 3.88 درهم، تلاه «دبي الإسلامي» بسيولة بقيمة 48.5 مليون درهم ليغلق عند 4.56 درهم، ثم «إعمار مولز» الذي استقطب سيولة قدرها 24.8 مليون درهم وأقفل عند 1.88 درهم.

وفي سوق أبوظبي، تزعم التداولات «أبوظبي الأول» بـ510.6 مليون درهم ليغلق عند 16.26 درهم، تلاه «العالمية القابضة» بسيولة قدرها 306.9 مليون درهم مغلقاً عند 95.5 درهم، ثم «أدنوك للتوزيع» بسيولة بقيمة 257 مليون درهم وأقفل عند 4.83 درهم. وسجل «أركان» صعوداً بالحد الأعلى بنسبة 15% مغلقاً عند 1.38 درهم، بينما سجل «بنك أم القيوين الوطني» التراجع الأكثر بنسبة 9.82% ليغلق عند 2.02 درهم.

وكان في مقدمة المرتفعين بسوق دبي «دبي الوطنية للتأمين» بنسبة 10% ليغلق عند 4.95 درهم، بينما جاء في مقدمة المتراجعين «الصناعات الوطنية» بنسبة 9.48% وأقفل عند 2.29 درهم.

الجنسيات

وبشأن التداولات حسب الجنسيات في سوق أبوظبي، اتجه المستثمرون المواطنون نحو الشراء بصافي استثمار بلغ 34.14 مليون درهم محصلة شراء، وفي المقابل اتجه المستثمرون العرب والخليجيون والأجانب نحو التسييل بصافي استثمار بلغ 34.14 مليون درهم محصلة بيع، منها 5.29 مليون درهم محصلة بيع العرب و6.5 مليون درهم محصلة بيع الخليجيين و22.35 مليون درهم محصلة بيع الأجانب.

وفي سوق دبي اتجه المستثمرون العرب والخليجيون نحو الشراء بصافي استثمار بلغ 23.9 مليون درهم محصلة شراء، منها 4.85 مليون درهم محصلة شراء العرب و19.05 مليون درهم محصلة شراء الخليجيين.

وفي المقابل اتجه المستثمرون الأجانب والمواطنون نحو التسييل بصافي استثمار بلغ 23.9 مليون درهم محصلة بيع، توزعت بواقع 19.05 مليون درهم محصلة بيع الأجانب و4.84 مليون درهم محصلة بيع المواطنين.

المؤسسات

هذا وتباين أداء المحافظ الاستثمارية التي اتجهت نحو الشراء بسوق أبوظبي، بصافي استثمار بلغ 17.4 مليون درهم محصلة شراء، فيما اتجهت نحو التسييل بدبي بصافي استثمار بلغ 21.8 مليون درهم محصلة بيع.

وفي المقابل، اتجه المستثمرون الأفراد نحو الشراء بسوق دبي بصافي استثمار 21.8 مليون درهم محصلة شراء، فيما اتجهوا نحو التسييل بأبوظبي بصافي استثمار بلغ 17.4 مليون درهم محصلة بيع.

