شكرا لقرائتكم خبر عن منصور بن زايد يدعو لتبنّي استراتيجية حكيمة لإدارة الثروات السيادية للإمارات والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - ترأّس سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، أمس الاثنين، بقصر الوطن، اجتماع مجلس إدارة جهاز الإمارات للاستثمار.

وأكد سموه خلال الاجتماع أهمية دور الجهاز في تبنّي استراتيجية استثمارية حكيمة لإدارة الثروات السيادية لدولة الإمارات، بما يضمن تحقيق أرباح مالية مستدامة وطويلة الأمد، تنفيذاً لما تضمنته استراتيجية الحكومة الاتحادية من برامج ومشاريع تهدف إلى تعزيز مسيرة التنمية الاقتصادية في الدولة، مشيداً سموه بالجهود التي يبذلها أعضاء المجلس، والإدارة التنفيذية للجهاز.

واستعرض الاجتماع المواضيع المدرجة على جدول الأعمال، حيث صادق المجلس على محاضر الاجتماعات السابقة للجنة التنفيذية، ولجنة التدقيق وإدارة المخاطر، ولجنة الاستراتيجية.

وناقش المجلس السياسات المقترحة بشأن الأصول الاستراتيجية، والهدف المنشود لحجم الأصول الكلية للجهاز خلال السنوات العشر المقبلة، كما وجّه بالقرارات المناسبة بخصوصها، كما اطّلع المجلس على أنشطة وأداء جهاز الإمارات للاستثمار حتى 31 مارس/ آذار 2021، إضافة إلى موافقته على توصيات اللجنة التنفيذية.

حضر الاجتماع محمد بن عبدالله القرقاوي وزير شؤون مجلس الوزراء نائب رئيس مجلس الإدارة، وأعضاء المجلس كل من: عبيد بن حميد الطاير، ود. سلطان أحمد الجابر، وعبدالله بن طوق، وحارب مسعود الدرمكي، وعيسى محمد السويدي، ومحمد هادي الحسيني.

كما حضره مبارك راشد المنصوري الرئيس التنفيذي للجهاز، وعدد من المديرين التنفيذيين.

(وام)

