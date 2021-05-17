شكرا لقرائتكم خبر عن فنادق عالمية تواصل التوسع للفوز بحصّة من سوق دبي والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - حميد سيدين: «ميلينيوم» تعتزم افتتاح 11 فندقاً بالإمارات

فنادق «بارسيلو» توقع شراكة لدعم زوار «إكسبو» من إسبانيا

«ماريوت» تدشّن فندقين.. وافتتاح «أداجيو بريميوم النخلة»

دبي: أنور داود

تواصل الشركات المشغلة للفنادق حول العالم التوسع في دبي، إيماناً بمكانة السوق السياحية القوية في الإمارة، وكذلك ضمن التوقعات المتفائلة لحدث «إكسبو 2020 دبي» المرتقب.

وكشف حميد سيدين، مدير العمليات في فنادق ومنتجعات ميلينيوم للشرق الأوسط وأفريقيا عن أن المجموعة تسعى إلى افتتاح 11 فندقاً جديداً في دولة الإمارات خلال المرحلة المقبلة لتلبية الطلب المتزايد على الغرف الفندقية خلال معرض إكسبو وبعده.

وقال سيدين لـ ”الخليج 365” على هامش معرض سوق السفر العربي: إن فنادق ومنتجعات «ميلينيوم» تمكنت من المحافظة على مستويات الاداء والحد من تأئير جائحة فيروس «كورونا المستجد»، متوقعاً تحقيق مستويات عالية من الاداء بالتزامن مع «إكسبو2020 دبي».

وأضاف سيدين أن فنادقنا تستقبل عدداً كبيراً من الطلبات والاستفسارات من الشركات المشاركة في «إكسبو» ومن وكلاء وشركات السياحة ايضاً حيث ستوفر شركات السياحة للمسافرين باقاتٍ خاصة بمساعدة فريق عملياتنا لنتمكن معاً من تلبية احتياجاتهم وتقديم أعلى مستويات الخدمات والإقامة المريحة، وعلاوةً على ذلك، سنضيف ما يزيد على 3 آلاف غرفة من خلال افتتاح 11 فندقاً جديداً بهدف تلبية الطلب المتزايد على الغرف الفندقية مع اقتراب «إكسبو 2020 دبي».

وأوضح أن إعادة فتح الأبواب للسياح في دبي، ساهم في استقبال المزيد من الزوار من جنسيات متعددة للاستفادة من المزايا المتعددة التي توفرها فنادق ومنتجعات ميلينيوم الشرق الأوسط وأفريقيا والتي تحرص على مواصلة نموها وتطورها بما يتناسب والمتطلبات السياحية الدولية والمحلية.

وقال سيدين: نحرص على استخدام التقنيات الحديثة والمضي قدماً لجني فوائد التكنولوجيا الجديدة بما يتماشى مع تلبية متطلبات العملاء وبما يساهم في الحد من النفقات مثل استخدام البرمجيات والتطبيقات الحديثة التي توصلنا الى شرائح متنوعة من العملاء.

وأضاف: نتطلع من خلال المشاركة في معرض سوق السفر العربي الى استعراض جهود فنادق ومنتجعات ميلينيوم لتوسيع حضورها من خلال افتتاح فنادق جديدة في المنطقة على مدى السنوات الـ 5 المقبلة، فيما ندير حالياً 50 فندقاً بالإضافة إلى 22 فندقاً قيد الإنشاء في المنطقة ونسعى إلى افتتاح 11 فندقاً جديداً خلال المرحلة المقبلة من علامات: «ميلينيوم بلايس، ستوديو أم، ميلينيوم سنترال، ميلينيوم، ام هوتيل، كوبثورن» وغيرها لتلبية الطلب المتزايد على الغرف الفندقية.

وتم الإعلان عن افتتاح فندق «ميلينيوم بلايس مردف» في معرض سوق السفر العربي 2021 وسيضيف هذا الفندق الجديد الواقع في مشروع تلال مردف الراقي حوالي 250 غرفة لمحفظتنا الفندقية.

فنادق بارسيلو

من جهتها، كشفت مجموعة «فنادق بارسيلو» عن شراكتها مع «أكسيون كولتورال إسبانيا» بهدف دعم المسافرين والمؤسسات الإسبانية الذين يتوجّهون إلى دبي لحضور معرض إكسبو 2020 دبي.

ووقّعت الشركة اتفاقية مهمة مع المؤسسة الحكومية الإسبانية، المسؤولة عن الحضور الإسباني في المعارض الدولية والعالمية لتصبح شريكاً رئيسياً في الجناح الإسباني في معرض إكسبو العالمي المقرر أن ينطلق في أكتوبر 2021.

وتعزّز الاتفاقية التاريخية التزام مجموعة فنادق بارسيلو بتمثيل الذوق والسمعة الإسبانية على المستوى الدولي، إذ تقدّم إرث الضيافة الذي يمتدّ على 90 عاماً للمسافرين بغرض الترفيه وللمسافرين من الشركات، بما في ذلك الوفود من الحكومة الإسبانية والمؤسسات الخاصة التي تصل إلى دولة الإمارات العربية المتحدة للمشاركة في إكسبو 2020 دبي.

وقال راوول غونزاليس الرئيس التنفيذي لمجموعة فنادق بارسيلو في أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا: «إن التعاون مع «أكسيون كولتورال إسبانيا» في إكسبو 2020 دبي يؤكّد على التزام مجموعة فنادق بارسيلو بتعزيز سمعة إسبانيا وبتقديم الدعم المستمر للترويج لبلدنا على المستوى الدولي».

وتشمل محفظة العلامات التجارية الإماراتية المتنوعة الخاصة بالمجموعة 5 فنادق يتم تشغيلها و1600 غرفة في ديوكس النخلة، أحد فنادق رويال هايدواي، وبارسيلو ريزيدنس دبي مارينا، وأوكسيدنتال الشارقة جراند، وأوكسيدنتال مدينة دبي للإنتاج، وأوكسيدنتال الجداف الذي تم افتتاحه مؤخراً في المنطقة التجارية النابضة بالحياة في الجداف - دبي.

وقال خوسيه كانالز المدير العام لمجموعة فنادق بارسيلو في الشرق الأوسط وآسيا: «لقد ركزنا دائماً على تعزيز وجودنا في أسواق الشرق الأوسط، وقد أتاحت لنا هذه الاتفاقية التعاون مع «أكسيون كولتورال إسبانيا» ودعمها لتمثيل الثقافة الإسبانية والتراث الإسباني على أعلى مستوى عالمي».

«ماريوت الدولية»

كذلك، أعلن «ماريوت بونفوي»، محفظة ماريوت الدولية التي تضمّ 30 علامة فندقية استثنائية، عن توسيع فنادق «ألوفت» و«أليمنت باي ويستن» في الإمارات مع افتتاح فندقي «ألوفت الميناء» وأليمنت الميناء في دبي.

ويُلبّي الفندقان الجديدان الطلب المتزايد على الوجهات المميّزة، حيث يقع الفندقان في شارع الشيخ راشد في حيّ الرفاعة على مقربة من أشهر معالم المدينة، فيقدّمان مرونة الاختيار للمسافر العالمي المعاصر.

وقال سانديب واليا، نائب رئيس ماريوت الدولية في الإمارات: دبي وجهة مزدهرة تستقطب المسافرين في رحلات الترفيه والعمل، الذين ينشدون تجارب مميزة وتعد فنادق ألوفت وأليمنت باي ويستن علامتين تقاربان التصميم من وجهة نظر مميّزة وخدمة دافئة تحرص على راحة الضيوف، بأسعار قريبة من المتناول.

وقال بافيش راوال، مدير فندق ألوفت الميناء وأليمنت الميناء في دبي: يسرّنا أن نفتتح الفندقين الجديدين في أحد أشهر المواقع في المدينة، فيما تدير «ألوفت» أكثر من 190 فندقًا في 29 بلداً ومنطقة حول العالم.

فنادق «أكور»

واعلنت «أكور»، العلامة المعروفة للشقق الفندقية عن افتتاح «أداجيو بريميوم النخلة» اعتباراً من يوم أمس الإثنين، ليكون ثاني فنادق «أداجيو بريميوم» في العالم.

يقع «أداجيو بريميوم النخلة» على مقربة من شاطئ «بالم ويست» ليتيح للضيوف فرصة الإقامة في واحد من أبرز المواقع المرموقة في المدينة.

يضم المبنى 163 شقة فسيحة موزعة على 12 طابقاً منها 94 ستوديو و69 شقة في غرفة نوم واحدة، وهي جميعاً مصممة لتشعر الضيوف بالراحة التامة وبلمسات من الخشب والبلوط وديكورات توحي بأجواء المنزل الحميمة. أما مرافق الغرف فتتضمن الشرفات الخاصة ومرافق الاستحمام المميزة والمطابخ المجهزة بالكامل مع مرافق الغسيل واتصال الإنترنت اللاسلكي المجاني وأجهزة التلفزيون عالية الوضوح وخدمة الطعام في الغرف على مدار الساعة وغيرها الكثير.