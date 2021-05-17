شكرا لقرائتكم خبر عن رصد لتحركات أسعار مواد البناء في دبي خلال 2020 والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

سجلت أسعار مواد البناء خلال 2020، انخفاضاً نسبياً مقارنة مع العام الذي سبقه بحسب بيانات صادرة عن «مركز دبي للإحصاء»، حيث تراجعت أسعار الإسمنت المقاوم للأملاح «كيس 50 كجم» بنسبة 6.32% ليبلغ سعر الكيس الواحد 15.13 درهم مقارنة مع 16.15 درهم في 2019، وكذلك تراجع سعر الإسمنت العادي بورتلاند «كيس 50 كج» بنسبة 6.23% ليبلغ 13.70 درهم، وكذلك كيس الإسمنت الأبيض 0.99% إلى 36.04 درهم، فيما ارتفع سعر الجبس 1.4% إلى 7.99 درهم وحافظت مادة الجير على مستوياتها.

وانخفض سعر الحديد المبروم «6/8 ملم» 4.06% بواقع 92 درهماً ليسجل الطن الواحد 2152 درهماً مقارنة مع 2243 درهماً في 2019، وتراجع سعر طن الحديد المبروم «10م25 ملم» 3.57% بواقع 75 درهماً ليسجل سعر الطن 2022 درهماً، وشبك حديد الأرضيات «6 ملم»بنسبة 0.05%، وشبك حديد الأرضيات «8 ملم» 4.5%.

وانخفضت أسعار البحص والرمل بنسب متفاوتة بين 1.68% 5.5% لمادة البحص، وبنسبة 1.93% و 5.83% لمادة الرمل، وكذلك انخفضت أسعار مادة الطابوق الإسمنتي المفرغ والمصمت بأحجامها المختلفة بنسب تتفاوت بين 6.54% - 8.26% للطابوق الإسمنتي المفرغ، وبنسب بين 1.44% - 6.19% للطابوق الإسمنتي المصمت، كما انخفضت أسعار مادة الخرسانة الجاهزة «بورتلاند عادي ومقاوم للأملاح» بنسب تتفاوت بين 5.39% - 7.53%.