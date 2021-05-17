شكرا لقرائتكم خبر عن قمة «تاي» العالمية تستقطب 2000 رائد أعمال إلى «إكسبو» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

أعلن فرع «تاي دبي» عن تنظيم واستضافة قمة تاي العالمية 2021، لأول مرة في دولة الإمارات في شهر ديسمبر/ كانون الأول 2021، وذلك على هامش فعاليات إكسبو 2020 دبي، بمشاركة وحضور أكثر من 2.000 من رواد ورائدات الأعمال والمستثمرين وقادة العالم والمشاهير من أكثر من 25 دولة، إلى جانب نخبة من ممثلي فروع تاي في الولايات المتحدة وأوروبا وإفريقيا والهند ودول آسيا والمحيط الهادي.

وتبدأ إجراءات قمة تاي العالمية 2021 رسمياً اليوم بإضاءة شعلة ريادة الأعمال في وادي السيليكون، كاليفورنيا، المنشأ الرئيسي لمنظمة تاي، وستنطلق في رحلة عالمية عبر أكثر من 40 فرعاً من فروع تاي؛ لتسليط الضوء على معالم ومبادرات تاي الرئيسية في جميع أنحاء العالم. بعد ذلك، ستصل الشعلة إلى الإمارات في شهر أكتوبر/ تشرين الأول المقبل لتحلّ ضيفاً على عدد من شركاء تاي الاستراتيجيين، إضافة إلى أقطاب ريادة الأعمال في الدولة ومجموعة من الأحداث الكبرى التي ستقام على مدار الربع الأخير من العام. وبعد ذلك، ستشق شعلة ريادة الأعمال طريقها إلى قمة تاي العالمية 2021 قبل أن تواصل رحلتها المميزة.

وتعد «قمة تاي العالمية 2021» احتفاء بروح ريادة الأعمال تحت شعار «بريق، استدامة وتألّق» المستوحى من الخصائص الرئيسية للشعلة وتشكّل القمة لرواد الأعمال حول العالم، منصة للتمويل وتقديم الرؤى الواضحة حول استراتيجيات تنمية الشركات وتوسيع نطاقها، مع التركيز على الشركات الناشئة والاستثمارات الجديدة. كما ستوفر القمة فرصة لرواد الأعمال للتواصل وتبادل الأفكار والتفاعل مع المستثمرين وقادة الأعمال وواضعي السياسات من جميع أنحاء العالم، إلى جانب كونها بيئة مثالية للمستثمرين للوصول إلى ألمع العقول في العالم من أجل تحقيق أهدافهم الاستثمارية.

وقال برافين تايلام، رئيس منظمة تاي العالمية، قائلاً: تشكّل قمة تاي العالمية 2021 التقاء أفضل ما تقدّمه بيئة ريادة الأعمال في العالم ككل، هذه البيئة التي تفخر تاي بأن تكون جزءاً منها.

لقد سلط التقرير الصادر عن منتدى MIT لريادة الأعمال، الضوء على ارتفاع ريادة الأعمال في العالم العربي في الوقت الذي تزدهر به الشركات الناشئة وتنمو بشكل ملحوظ؛ إذ ساهم العدد الكبير من شباب وسكان المنطقة ممن يتمتعون بمستوى عالٍ نسبياً من الاتصال الرقمي في ظهور نظام بيئي نشط للشركات الناشئة فيها.

ووفقاً لتقرير المشاريع والاستثمارات في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لعام 2021، شهد العالم العربي في عام 2020 رقماً قياسياً قدره مليار دولار من الاستثمار في الشركات الناشئة، ما يسلط الضوء على النمو السريع لهذه الشركات في المنطقة.

ومن جهته، أوضح ماهيش جايشانكار، الرئيس المشارك في قمة تاي العالمية 2021، أن القمة ستُعقد على مدى يومين وستشهد عدداً من الحوارات والتجارب التفاعلية مع أفضل العقول من شتى أنحاء العالم، بتجاربهم المختلفة ونظرتهم الثاقبة للمستقبل، في هذا الحدث العالمي الذي يشكل فرصة التقاء المبتكرين والمستثمرين للارتقاء والازدهار والنهوض بريادة الأعمال، خاصة في أوقات الأزمات.

وأضاف جايشانكار: لقد احتلت دولة الإمارات المرتبة الأولى في الشرق الأوسط والرابعة عالمياً في مؤشر ريادة الأعمال العالمي 2020، ما يعكس التقدم الذي أحرزه رواد الأعمال في الإمارات وجهودهم التي لا مثيل لها على الرغم من التحديات التي فرضها الوباء.

من خلال شبكة تاي الواسعة والتي تضم رواد أعمال في جميع أنحاء العالم، ومع 61 فرعاً في 18 دولة، أصبحت قمة تاي العالمية المؤتمر الرائد للقيادات العالمية ومنصة رئيسية لرواد الأعمال والموجّهين والمستثمرين للتعلم والتواصل وتبادل الأفكار.