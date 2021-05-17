شكرا لقرائتكم خبر عن بيع 200 وحدة بـ 395 مليون درهم في دبي خلال 24 ساعة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

بلغت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك في دبي أكثر من 740 مليون درهم، حيث شهدت الدائرة، الاثنين تسجيل 218 مبايعة بقيمة 478.06 مليون درهم، منها 17 مبايعة للأراضي بقيمة 83.29 مليون درهم و201 مبايعة للشقق والفلل بقيمة 394.76 مليون درهم.

وقد جاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 11 مليون درهم في منطقة حدائق الشيخ محمد بن راشد تليها مبايعة بقيمة 11 مليون درهم في منطقة أم الشيف تليها مبايعة بقيمة 8 ملايين درهم في منطقة الحبيه الرابعة.

وقد تصدرت منطقة الحبيه الرابعة المناطق من حيث عدد المبايعات إذ سجلت 7 مبايعات بقيمة 31 مليون درهم وتلتها منطقة حدائق الشيخ محمد بن راشد بتسجيلها 4 مبايعات بقيمة 27 مليون درهم وثالثة في معيصم الأول بتسجيلها مبايعتين بقيمة 11 مليون درهم.

أما في ما يتعلق بأهم مبايعات الشقق والفلل فقد جاءت مبايعة بقيمة 28 مليون درهم بمنطقة نخلة جميرا كأهم المبايعات تلتها مبايعة بقيمة 23 مليون درهم في منطقة مرسى دبي وأخيرا مبايعة بقيمة 19 مليون درهم في منطقة المركاض.

وقد تصدرت منطقة البرشاء جنوب الرابعة المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل إذ سجلت 43 مبايعة بقيمة 27 مليون درهم وتلتها منطقة مرسى دبي بتسجيلها 42 مبايعة بقيمة 116 مليون درهم وثالثة في الخليج التجاري بتسجيلها 13 مبايعة بقيمة 29 مليون درهم.

وسجلت الرهون قيمة قدرها 245.74 مليون درهم منها 18 رهن أراض بقيمة 88.72 مليون درهم و48 رهن فلل وشقق بقيمة 157.01 مليون درهم، وكان أهمها بمنطقة جبل على الصناعية الأولى بقيمة 132 مليون درهم وأخرى في منطقة منخول بقيمة 19 مليون درهم.

وأما الهبات فقد شهدت تسجيل 10 هبات بقيمة 17.02 مليون درهم كان أهمها بمنطقة مرسى دبي بقيمة 5 ملايين درهم وأخرى في منطقة مردف بقيمة 5 ملايين درهم.