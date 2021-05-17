قيمة التمويل تصل إلى 10 سنوات كحد أقصى.. تفاصيل قرض شراء سيارة مستعملة «ملاكي» من بنكي «الأهلي ومصر»

الشارقة - اميمة ياسر - يقدم بنكا الأهلي ومصر قروضًا لتمويل شراء السيارات الملاكي المستعملة للعملاء ولكن بضمان أوعية الادخار لدى العميل في البنك.

ولايتم إتاحة هذا النوع من القروض بضمان تحويل الراتب للموظفين في القطاع العام والخاص على عكس قروض السيارات الملاكي الجديدة والتي يسمح بها بضمان الراتب لكافة العملاء سواء من الموظفين أو أصحاب المهن الحرة. حسبما نشر موقع "مصراوي".

واقتصار البنكان على تقديم قروض لشراء السيارات المستعملة بضمان أوعية الادخار فقط يرجع إلى ارتفاع مخاطر تمويل هذه السيارات، وكثرة عيوبها، وزيادة احتمالات تعثر العملاء عن سداد أقساطهم الشهرية.

وتتنوع أوعية الادخار في البنكين بين شهادات ادخار بآجال مختلفة 3 سنوات أو 5 سنوات، أو ودائع بالبنك، أو حساب توفير، بشرط موافقة العميل على حظر البنك السحب من أوعيته المتفق عليها على قرض السيارات حتى الانتهاء من سداد الأقساط كاملة.

ويكتفي البنك بمنح العميل قرض كاش لشراء سيارة مستعملة دون الحاجة إلى الزامه بتقديم أي أوراق أخرى مقابل وجود مدخرات العميل كضامنة كافية في البنك.

ويقدم مصراوي تفاصيل قروض تمويل شراء السيارات المستعملة من بنكي الأهلي المصري ومصر بضمان شهادة الادخار 11% باعتباره أعلى وعاء ادخاري في البنك والأكثر في حجم المبيعات:

البنك الأهلي:

يقدم البنك قرض السيارات المستعملة بضمان شهادات الادخار بجميع أنواعها باستثناء الشهادة ذات العائد المتغير.

نسبة الفائدة: زيادة 3% عن سعر الشهادة أو الوديعة فإذا كانت فائدة الشهادة 11% سنويا يتم إعطاء القرض بفائدة 14%

قيمة التمويل: تصل إلى 10 سنوات كحد أقصى.

نسبة التمويل: تصل إلى 80% من إجمالي قيمة الشهادة فعلى سبيل المثال يحصل العميل على قرض 80 ألف جنيه مقابل شهادة تبلغ 100 ألف جنيه ويشترط البنك توقيع العميل على موافقته على تجديد الشهادة طبقا لسعر العائد االساري وقت التجديد حتى الانتهاء من سداد القرض.

أنواع الأوعية الادخارية: كافة أنواع الشهادات باستثناء الشهادة متغيرة العائد.

نسبة المصاريف الإدارية: 1% من إجمالي قيمة القرض تخصم مرة واحدة.

بنك مصر:

يقدم البنك القرض بضمان الشهادات بجميع أنواعها سواء عائد ثابت أو متغير وكذلك يقدم القرض بضمان حسابات التوفير والودائع قصيرة أو طويلة الأجل.

نسبة الفائدة: زيادة 2.5% فوق نسبة الفائدة المقدمة على الوعاء الادخاري فإذا كانت الفائدة على الشهادة 11% سنويًا في الوقت الراهن يتم زيادتها ليصبح إجمالي الفائدة على القرض 13.5% ويدفع العميل الفارق نسبته 2.5%.

نسبة التمويل: تتراوح بين 75% إلى 90% من إجمالي قيمة الوديعة وتتباين حسب شهادات بعائد ثابت أو متغير وكذلك حسب وعاء توفير أم وديعة

مدة التمويل: يتراوح بين 12 شهرًا إلى 10 سنوات كحد أقصى.

أنواع الأوعية: جميع الأوعية مثل الشهادات أو الودائع وحسابات التوفير.

نسبة المصاريف الإدارية :1% من إجمالي قيمة القرض تخصم مرة واحدة.