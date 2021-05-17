شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار الاقتصاد اليوم.. 17,9% ارتفاعا بقيمة الاستثمارات الفرنسية بمصر فى 19/20 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشر موقع ”الخليج 365” اليوم الاثنين 17-5-2021، مجموعة من الأخبار الاقتصادية الهامة، ومن بينها ما أعلنه الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، بارتفاع قيمة الاستثمارات الفرنسية بمصر خلال العام المالي 2019 / 2020 لتسجل 349 مليون دولار مقابل 296.1 مليون دولار خلال العام المالي 2018/ 2019 بنسبة ارتفاع قدرها 17.9%، بالإضافة إلى مجموعة من الأخبار الأخرى وهى كالتالي:

الإحصاء: 17,9% ارتفاعاً بقيمة الاستثمارات الفرنسية بمصر خلال عام 2019/2020

كشفت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء اليوم الاثنين عن ارتفاع قيمة الاستثمارات الفرنسية بمصر خلال العام المالي 2019 / 2020 لتسجل 349 مليون دولار مقابل 296,1 مليون دولار خلال العام المالي 2018 / 2019 بنسبة ارتفاع قدرها 17,9%.

أسعار الذهب في مصر اليوم الاثنين 17-5-2021

ننشر أسعار الذهب اليوم في مصر الاثنين 17 مايو 2021 بعد ارتفاع الأسعار صباحا بقيمة 3 جنيهات، ليسجل الذهب عيار 21 وهو الأكثر مبيعا في مصر 796 جنيها للجرام.

اتحاد الصناعات يتفق مع"الصحة" لتطعيم العاملين فى المصانع ضد فيروس كورونا

أعلن اتحاد الصناعات في بيان له اليوم، أنه اتفق مع وزارة الصحة على تنظيم برنامج لتطعيم عمال المصانع ضد فيروس كورونا المستجد، حيث تم الاتفاق على أن يوفر اتحاد الصناعات مقرات بالمدن الصناعية تتواجد فيها الأطقم الطبية المكلفة من جانب وزارة الصحة بحيث يقوم كل مصنع بالتسجيل والتطعيم لجميع العاملين به سواء عمالة إنتاج أو إدارات في ذات المقر الذي سيتم توفيره.

تراجع المؤشر الرئيسى للبورصة بمنتصف التعاملات بضغوط هبوط أسهم قيادية

تباينت مؤشرات البورصة المصرية، بمنتصف تعاملات جلسة اليوم الاثنين، أول جلسة بعد عيد الفطر المبارك، إذ تراجع المؤشر الرئيسي بضغوط هبوط أسهم قيادية على رأسها البنك التجاري الدولي (مصر)، السويدي إليكتريك، شركة مستشفى كليوباترا، أوراسكوم المالية القابضة، القلعة للاستشارات المالية، المصرية للاتصالات، فيما ارتفع مؤشرا إيجي إكس 70 وإيجي إكس 100، وسط مشتريات محلية وعربية فيما مالت تعاملات الأجانب للبيع.

رانيا المشاط: مصر تمضى قدمًا فى التحول الرقمى بمختلف القطاعات

شاركت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، في الجلسة الإفتراضية التي نظمتها شركة سيمنز الشرق الأوسط حول أهمية التكنولوجيا والتحول الرقمي في الشرق الأوسط عقب جائحة كورونا، ودور القطاع الخاص في تعزيز الجهود التنموية.

سعر الحديد اليوم.. الطن بين 14300-14600جنيه من المصنع

بدأت اليوم الاثنين 17-5-2021، مصانع الحديد تطبيق الزيادة الجديدة في أسعار الحديد وذلك وفقا لما أكدته الشعبة العامة لمواد البناء باتحاد الغرف التجارية.

وزارة الصناعة تقرر إلغاء السجل الصناعى للشركة المصرية الصينية للاستثمار

أصدرت وزارة الصناعة والتجارة القرار رقم 180 لسنة 2021، والذى يقضى بشطب السجل الصناعي رقم 36254 لسنة 2011 الصادر باسم شركة المصرية الصينية للاستثمار الصناعي "يحي خطاب محمود محمد وشريكته" الكائنة في العبور رقم 252 بالدور الأول بالمنطقة الصناعية في العبور بالقليوبية.