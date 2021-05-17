شكرا لقرائتكم خبر عن واردات مصر من خام الذهب تحقق قفزة كبيرة بـ140 مليون دولار فى شهر واحد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رصدت بيانات حكومية، ارتفاع الواردات المصرية من أشكال خام من ذهب غير نقدى بشكل غير مسبوق، حيث بلغت قيمة الواردات المصرية منها نحو 140.5 مليون دولار فى شهر فبراير الماضي، مقابل 7.1 ملايين دولار في شهر فبراير عام 2020، بزيادة بلغت 133.4 مليون دولار، وبنسبة زيادة بلغت نحو 1869%.

وتشير البيانات الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، إلى أن واردات مصر من أشكال خام من ذهب غير نقدي، جاءت ضمن قائمة السلع الأكثر ارتفاعا خلال شهر فبراير الماضي، والتي تصدرها واردات كلا من سيارات الركوب ومنتجات البترول، حيث بلغت قيمة واردات السيارات 299 مليون دولار، مقابل 241 مليون دولار في شهر فبراير عام 2020، بزيادة بلغت نسبتها 23.9%، كما ارتفعت واردات منتجات البترول لتصل إلى 304 مليون دولار في فبراير الماضي، مقابل 219 مليون دولار في نفس الشهر عام 2020، بنسبة ارتفاع قدرها 39%.

وإجمالا تراجعت قيمة الواردات بنسبة 1.6%، حيث بلغـت 6.03 مليار دولار خلال شهر فبراير 2021 مقابل 6.13 مليار دولار لنفس الشهر من العام السابق.

وسجلت قيمة العجز فى الميزان التجارى تراجعا وبلغ 3.34 مليار دولار في شهر فبراير الماضي، مقابل 3.38 مليار دولار لنفس الشهر من العام السابق بنسبة انخفاض بلغت 1.2%.