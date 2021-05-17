سعر سلة خامات (اوبك) يتراجع الى 66.16 دولارا للبرميل

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - اعلنت منظمة الدول المصدرة للنفط (اوبك) اليوم الاثنين أن سعر سلة خاماتها تراجع بواقع 62 سنتا للبرميل ليستقر عند 16ر66 دولارا للبرميل في تعاملات يوم الجمعة الماضي بعد أن كان السعر 78ر66 دولارا يوم الخميس الماضي.

وذكرت نشرة الامانة العامة لمنظمة (اوبك) ان المعدل السنوي لسعر السلة للعام الماضي بلغ 47ر41 دولارا للبرميل.

وكان تحالف المنتجين (اوبك +) قد اكد في ختام اجتماعه الوزاري الاخير اهمية مواصلة الجهود الحالية الرامية للحفاظ على توازن السوق النفطية مشددا ايضا على المساهمات الإيجابية المستمرة لدول اعلان التعاون في دعم إعادة التوازن في سوق النفط العالمي بما يتماشى مع القرارات التاريخية التي اتخذها (اوبك+).

وتوقعت المنظمة في تقريرها الدوري الاخير أن يصل الطلب على خاماتها هذا العام الى 3ر27 مليون برميل يوميا بارتفاع 9ر4 ملايين برميل يوميا مقارنة بعام 2020.