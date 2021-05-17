شكرا لقرائتكم خبر عن إلغاء اجتماعات المنتدى الاقتصادي العالمي 2021 والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قال المنتدى الاقتصادي العالمي، الاثنين إنه ألغى اجتماعه السنوي للعام 2021 الذي كان من المقرر عقده في سنغافورة خلال ثلاثة أشهر.

وقال المنتدى الذي مقره سويسرا في بيان «للأسف فإن الظروف المأساوية في أنحاء العالم، وضبابية توقعات حركة السفر، وتباين معدلات توزيع اللقاحات، وعدم التيقن حيال السلالات الجديدة من الفيروس تجعل من الصعب عقد اجتماع عالمي لرجال الأعمال والمسؤولين الحكوميين وقادة المجتمع المدني من شتى أنحاء العالم بالحجم الذي خططنا له.»

وقال المنتدى إن الاجتماع سيعقد بدلا من ذلك من ذلك في النصف الأول من 2022. وسيتحدد مكان انعقاده وموعده بناء على تقييم للوضع خلال الصيف.

وكان المنتدى قد أرجأ بالفعل اجتماعه الخاص في سنغافورة، الذي كان مقررا له في بادئ الأمر منتصف مايو أيار، في أعقاب الإعلان العام الماضي عن نقله من مقره المعتاد في جبال الألب السويسرية بسبب وضع الجائحة في أوروبا.

وفرضت سنغافورة في الأيام القليلة الماضية بعضا من أشد القيود منذ أن أنهت إغلاقا عاما العام الماضي، للتصدي لقفزة في الإصابات بكوفيد-19 في البلاد.

وفي قبول منها لقرار المنتدى الاقتصادي العالمي إلغاء الاجتماع، قالت وزارة التجارة في سنغافورة اليوم إنها «تقًدر بشكل كامل التحديات الناتجة عن الجائحة العالمية الجارية، خصوصا لاجتماع كبير يحضره نطاق واسع من المشاركين الدوليين.» (رويترز)