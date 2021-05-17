شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد بن سعيد يبحث مع وفد حكومي مصري فرص زيادة التدفقات السياحية والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

استقبل سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، الرئيس الأعلى الرئيس التنفيذي لطيران الإمارات والمجموعة، وفداً حكومياً مصرياً في معرض سوق السفر العربي (الملتقى 2021)، أكبر حدث تجاري دولي للسفر والسياحة في المنطقة، وأول حدث وجاهي للصناعة منذ انتشار الجائحة.

وترأس الوفد الحكومي المصري محمد منار وزير الطيران، وخالد العناني وزير السياحة والآثار. وضم الوفد باسم سامي عبد الكريم مساعد وزير الطيران المدني للشؤون الدولية والتجارية والإعلامية، وعمرو أبو العينين رئيس مجلس إدارة شركة مصر للطيران القابضة، ونيفين العارف المستشار الاعلامي لوزير الاثار.

ودار البحث خلال اللقاء حول فرص زيادة التدفقات السياحية بين دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية مصر العربية. كما ناقش الوفد خدمات طيران الإمارات ومساهمتها المستمرة في دعم حركة التجارة والسياحة في مصر.

يذكر أن جمهورية مصر العربية كانت من أوائل الدول التي أطلقت طيران الإمارات خدمات إليها منذ تأسيسها، حيث بدأت تشغيل رحلاتها بين دبي والقاهرة في عام 1986. وسافر على هذا الخط منذ ذلك الحين نحو 8.4 مليون راكب.

وكانت طيران الإمارات قد استأنفت خدماتها إلى القاهرة في يونيو /حزيران 2020، وسرعان ما عززتها بعد شهرين فقط بتشغيل طائرتها الرائدة A380. وتشغل الناقلة حالياً ثلاث رحلات يومياً بين دبي والقاهرة، اثنتان منها بالطائرة العملاقة لتلبية الطلب المتنامي باستمرار من العملاء، ما يعزز التواصل بين مصر ودولة الإمارات وما بعدها إلى شبكة الناقلة، التي تغطي أكثر من 90 وجهة عبر القارات الست.

وخلال جائحة «كوفيد-19»، ساعدت «الإمارات للشحن الجوي» في نقل الإمدادات الطبية والأغذية إلى مصر ومنها، وساهمت في الاقتصاد المحلي بدعم الشركات المصرية من خلال تسهيل صادراتها إلى الشرق الأوسط وأوروبا، بما في ذلك آلاف الأطنان من المواد الغذائية والمواد سريعة العطب. كما ساعدت «الإمارات للشحن الجوي» أيضاً في نقل واردات مصر من الأدوية، بما فيها لقاحات «كوفيد-19».