الحكومة المصرية تناقش مخططات عمرانية لتطوير الجيزة

القاهرة- ”الخليج 365”

عقد رئيس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي،اجتماعاً الاثنين، لمتابعة خطط التطوير بمحافظة الجيزة، حيث أكد خلال الاجتماع، أهمية مشروع تطوير المنطقة الجنوبية لمدينة الجيزة، بحيث يعاد تخطيطها، وفقاً لمخططات تشمل حركة العمران وشبكات الطرق والمحاور، بهدف تغيير وجه محافظة الجيزة بالكامل إلى الأفضل.

وأشار مدبولي، خلال الاجتماع، الذي حضره وزير الإسكان والمرافق، عاصم الجزار، ومحافظ الجيزة، اللواء أحمد راشد، ورئيس الجهاز المركزي للتعمير، واستشاري المشروعات، اللواء محمود نصار، إلى أن هذا المشروع يأتي متزامناً مع حركة الربط والتكامل مع المشروعات التنموية الكبرى.

ووافق مدبولي على عدد من المقترحات المطروحة لتيسير الحركة المرورية بالجيزة، وتسهيل حركة نقل المواطنين والبضائع، بما يسهم في تحقيق السيولة المرورية، وكلف بسرعة البدء في تنفيذ المشروعات، وتوزيع العمل على الشركات، لضمان سرعة الأداء وجودة التنفيذ، مع ضغط البرامج الزمنية.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، نادر سعد، بأن الاجتماع شهد استعراض أهم الأهداف الرئيسية لمخطط تطوير المنطقة الجنوبية لمدينة الجيزة، والتي تتمثل فى الربط والتكامل مع المشروعات التنموية الكبرى في النطاق المحيط بها، إلى جانب ربط منطقة المدخل الجنوبي للجيزة بالمحاور الرئيسية المحيطة سواء القائمة كالطريق الدائري، أو التي يتم تنفيذها كمحور اللواء كمال عامر.

وأضاف المتحدث أن مخطط تطوير المنطقة الجنوبية لمدينة الجيزة يستهدف رفع قيمة الأراضي، وكفاءة استغلال المتاحة منها على الواجهة النيلية، وعلى المحاور الرئيسية، إلى جانب إنشاء مركز نقل جماعي بمنطقة المنيب، إنشاء مراكز إدارية وخدمية تلبى احتياجات المواطنين لتقليل الطلب على مثيلتها في قلب العاصمة.

وأوضح أن ركائز التخطيط تشمل كذلك استخدامات استثمارية خدمية بطريق الصعيد، لخدمة المناطق الاستثمارية المقترحة، وخدمة مركز النقل الجماعي، وهي عبارة عن خدمات تجارية وترفيهية ومواقف للسيارات.

ونوه سعد إلى أن مخططات التطوير شملت أيضاً مناطق الإسكان القائمة، حيث تمثل 48.65 % من إجمالي المساحة، كما تم اقتراح بعض محاور الطرق التي تحقق الترابط والتواصل لتسهيل حركة الآليات.