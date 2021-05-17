شكرا لقرائتكم خبر عن برعاية حمدان بن زايد.. مهرجان دلما التاريخي ينطلق الثلاثاء والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - برعاية سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة بإمارة أبوظبي، تنطلق غداً مسابقات الدورة الرابعة من مهرجان دلما التاريخي، بتنظيم لجنة إدارة المهرجانات والبرامج الثقافية في أبوظبي بالتعاون مع نادي أبوظبي للرياضات التراثية واليخوت ومجلس أبوظبي الرياضي، خلال الفترة من 18 إلى 22 مايو الجاري، على شاطئ جزيرة دلما بمنطقة الظفرة بإمارة أبوظبي.

وستشهد الدورة الرابعة إقامة 4 مسابقات بحرية تراثية وحديثة (سباق دلما للمسافات الطويلة للمحامل الشراعية فئة 60 قدماً، مسابقة الصيد بالسنارة، سباق دلما للتجديف على اللوح الواقف)، بالإضافة إلى سباق الجري وسباق الدراجات الهوائية.

قال عيسى سيف المزروعي، نائب رئيس لجنة إدارة المهرجانات والبرامج الثقافية أبوظبي،إن مهرجان دلما التاريخي يعكس صورة من صور اهتمام قيادة دولة الإمارات العربية المتحدة بالموروث الثقافي، ويجسد توجيهات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله» الهادفة إلى دعم التراث البحري الإماراتي وتشجيع المجتمع على ممارسته، والدعم اللامحدود من صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، لمشاريع صون الموروث الثقافي الإماراتي التي تعزز قيم الولاء والانتماء وترسخ معاني الهوية الوطنية، والمتابعة الحثيثة والرعاية الكريمة من سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، ممثل الحاكم في منطقة الظفرة لكافة الأنشطة والفعاليات التي تسهم في تنمية منطقة الظفرة.

وأشار المزروعي إلى أن هذه الدورة تحظى بدعم ورعاية عدد من الجهات الحكومية والخاصة التي تسعى إلى تحقيق رؤية القيادة الرشيدة فيما يتعلق بالحفاظ على الموروث الشعبي وإحياء التراث الإماراتي، وفي مقدمتهم ديوان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، والشريك الاستراتيجي شركة بترول أبوظبي الوطنية، وموانئ أبوظبي، والمسعود للسيارات، وأبوظبي البحرية، وراعي التواصل الاجتماعي مؤسسة الإمارات للطاقة النووية (نواة للطاقة، براكة الأولى)، والداعمين (مجلس أبوظبي الرياضي، جهاز حماية المنشآت الحيوية والسواحل – أبوظبي، شرطة أبوظبي، دائرة البلديات والنقل – بلدية منطقة الظفرة، قناة بينونة، نادي أبوظبي الدولي للرياضات البحري)، والشريك الإعلامي الرسمي «قناة ياس».

سباق الجري يدشن مسابقات المهرجان

يدشن سباق الجري مسابقات مهرجان دلما التاريخي، حيث خصصت اللجنة المنظمة للسباق 20 جائزة قيمة للمراكز العشرين الأولى، ومن المتوقع أن يشهد السباق مشاركة واسعة من أهالي جزيرة دلما وبعض مدن منطقة الظفرة ومحبي رياضة ركوب الدراجات الهوائية.

إجراءات وقائية

دعت اللجنة المنظمة المشاركين وطاقم العمل إلى ضرورة تقديم نتائج سلبية لفحص فيروس كورونا على أن لا تتعدى مدة النتيجة 48 ساعة في يوم السباق، كما تقوم اللجنة بتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية، بالتنسيق مع الجهات المعنية للوقاية من فيروس «كورونا»، لحماية صحة المشاركين والعاملين.