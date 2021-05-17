شكرا لقرائتكم خبر عن إسلام إبراهيم في المستشفى ولا يعرف حقيقة مرضه والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - القاهرة: الخليج

تزايد خلال اليومين الأخيرين عدد الجمهور والفنانين الذين يبحثون عن تفاصيل مرض الفنان إسلام إبراهيم الغامض، بعد أن نشر صورة له عبر حسابة الشخصي بموقع «فيسبوك»، وهو علي سرير المرض، في أحد المستشفيات وهو يرتدي كمامة، وقد تم تعليق أنابيب محاليل بذراعه، لتلقي العلاج والأدوية اللازمة، وكشف أنه يعاني المرض بعد الانتهاء من تصوير مشاهده الأخيرة من مسلسل «نجيب زاهي زركش»، وطالب جمهوره بالدعاء له قائلاً: «دعواتكم بقالي أسبوع مش فاهم أنا عندي ايه»، وفي تصريح آخر على صفحته كتب إسلام إبراهيم: «حبايب قلبي ربنا ميحرمنيش من محبتكم بس أنا مش قادر أرد على التليفون، وإن شاء الله هطمنكم».

المقربون من إسلام إبراهيم أكدوا أنه لم يصب بفيروس «كورونا»؛ إذ أجريت له مسحة كورونا وجاءت سلبية، إلا أن الأطباء فضلوا تواجده بالمستشفى إلى أن تستقر حالته بشكل تام في ظل المصير المجهول الذي يسيطر على حالته الصحية، وهو ما يثير قلقه وقلق كافة المقربين منه.