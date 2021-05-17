تجهيزات نهائية لافتتاح متحف العواصم المصرية

القاهرة: ”الخليج 365”

تواصل وزارة السياحة والآثار المصرية جهودها للانتهاء من التجهيزات النهائية لافتتاح متحف العواصم المصرية، في العاصمة الإدارية الجديدة، الذي يروي تاريخ العواصم الإدارية المصرية عبر العصور.

وقال مؤمن عثمان، مساعد وزير السياحة والآثار: استقبل المتحف عدداً من القطع الأثرية، تشمل مخطوطات لعقود بيع وتخصيص أراض، من بينها عقد مكتوب بماء الذهب يرجع إلى عصر أسرة محمد علي، ومخطوط من العصر القبطي يصور القديس مار مرقس مؤسس الكنيسة المرقسية في الإسكندرية، وكرسي مصحف مصنوع من الخشب لإحدى زوجات الخديوي إسماعيل، بالإضافة إلى مصحف مزين، ومقلمة مصنوعة من الفضة مرصعة بالأحجار الكريمة ترجع إلى عصر أسرة محمد علي.

وأوضح عثمان أن المتحف يروي تاريخ العواصم المصرية عبر العصور المختلفة، ويتكون من قاعة رئيسية تعرض فيها آثار لعدد من عواصم مصر القديمة والحديثة هي: منف، وطيبة، وتل العمارنة، والإسكندرية، والفسطاط، والقاهرة الفاطمية، ومصر الحديثة، والقاهرة الخديوية، بالإضافة إلى عرض مجموعة من المقتنيات المختلفة، التي تمثل أنماط الحياة في كل حقبة تاريخية خاصة بكل عاصمة على حدة مثل أدوات الزينة، وأدوات الحرب والقتال، ونظام الحكم والمكاتبات المختلفة.

ويشمل القسم الثاني جناحاً يمثل العالم الآخر عند المصري القديم، ويتكون من مقبرة توتو، التي تم اكتشافها عام 2018 في محافظة سوهاج، بالإضافة إلى قاعة للمومياوات والتوابيت وفتارين تحتوي على الأواني الكانوبية، ومجموعة من الأبواب الوهمية ورؤوس بديلة تحاكي الطقوس الدينية في مصر القديمة.

وتم تزويد القاعات بشاشات تعرض فيلماً بانورامياً تفاعلياً، لعرض التاريخ صوتاً وصورة، وعرضاً توضيحياً لشكل كل عاصمة من العواصم المصرية القديمة، وطبيعة العمارة السكينة والمباني الدينية بها وأشهر معالمها، لتضيف لمسة إبداعية جديدة، تجذب الزائرين.