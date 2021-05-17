شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب ألمانيا يفقد إحدى ماكيناته في بطولة أوروبا والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - برشلونة - أ ف ب

أعلن حارس المرمى الاحتياطي في منتخب ألمانيا مارك-أندريه تير شتيغن الاثنين، غيابه عن نهائيات كأس أوروبا المقبلة في كرة القدم، بسبب إجرائه جراحة في ركبته.

وكتب حارس برشلونة الإسباني في حسابه على "إنستجرام" بعد خسارة فريقه مساء الأحد أمام ضيفه سلتافيجو 1-2 في الدوري المحلي وفقدان الأمل بإحراز اللقب: "أنا حزين بسبب خسارة الأمس وخسارة الليجا. بعد بداية موسم معقد، أظهرنا شخصية جيدة بخوض 19 مباراة دون خسارة، لكننا لم نكن قادرين على البقاء بنفس هذا المستوى".

وتابع الحارس البالغ 29 عاماً: "قرّرت مع الطاقم الطبي إجراء تدخل جراحي مكمّل في ركبتي. يحزنني أن أغيب عن كأس أوروبا 2020 هذا الصيف مع ألمانيا".

يذكر أن الحارس الرئيس في منتخب ألمانيا هو المخضرم مانويل نوير حامي عرين بايرن ميونيخ بطل الدوري، وهو أمر أزعج تير شتيغن في بعض الفترات.

وأردف صاحب الـ24 مباراة دولية: "للمرة الأولى منذ عدة سنوات سأشجع بلدي في بيتي. آمل أن نحرزها!".

وذكر ناديه أن الجراحة "في وتر الرضفة ستحصل في مدينة مالمو السويدية يوم الخميس 20 أيار/مايو على يد الدكتور هاكان ألفريدسون".

وتأتي هذه الجراحة إكمالاً لأخرى في آب/أغسطس 2020 أبعدته عن الملاعب حتى تشرين الثاني/نوفمبر.

ويحتل برشلونة المركز الثالث في الدوري بفارق 7 نقاط عن أتلتيكو مدريد المتصدر، قبل مرحلة على ختام الموسم.

ووقعت ألمانيا في مجموعة قوية تضم فرنسا والبرتغال والمجر، وفي غياب تير شتيغن، قد يمنح لوف وظيفة الحارس الثاني الى كيفن تراب (فرانكفورت الألماني) أو برند لينو (أرسنال الإنجليزي).