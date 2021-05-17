«الحد الأقصى لمحدودي الدخل 350 ألف جنيه.. ومتوسط الدخل مليون.. وتقسيط على 30 سنة».. شروط الحصول على شقة بالتمويل العقاري قبل طرحها؟

الشارقة - اميمة ياسر -

خلال الأسابيع المقبلة يترقب العديد من المصريين إعلان طرح أول الشقق السكنية من مبادرة التمويل العقاري للاستفادة منها.

يأتي ذلك بعدما وجّه الرئيس عبدالفتاح السيسي البنك المركزي، بإطلاق برنامج جديد للتمويل العقاري لصالح الفئات محدودي ومتوسطي الدخل، لدعم قدرتهم على امتلاك الوحدات السكنية بفائدة 3% والتقسيط على 30 سنة.

وكشفت مصادر لموقع «الوطن» عن أسباب تأخر مبادرة التمويل العقاري، ومنها مراجعتها من جانب البنك المركزي المصري في الوقت الحالي، والتشاور مع الجهات المعنية بالمبادرة بعد الانتهاء من حسم الضوابط الخاصة بها، متوقعة إطلاق مبادرة التمويل العقاري لتملك المواطنين لشقق السكنية خلال الأسابيع القليلة المقبلة.

وترصد السطور التالية شروط وتفاصيل تمويل الشقق السكنية والتي جاءت كالتالي:

- بحسب ما حدده البنك المركزي من الشروط المبدئية للاستفادة المواطنين من المباردة، فيجب أن تكون الوحدات جاهزة وكاملة المرافق ومستنداتها قانونية.

- الحد الأقصى لسعر الشقة لمحدودي الدخل 350 ألف جنيه، والذي لا يقل عن 4500 جنيه شهريًا للأعزب و6 آلاف جنيه للمتزوج.

- بالنسبة للحد الأقصى لسعر الشقة لمتوسطي الدخل فهو مليون جنيه، ولكن لا يقل متوسط دخل الفرد عن 10 آلاف جنيه للأعزب 14 ألف جنيه للمتزوج.

- عدم الحصول على شقة مدعومة من الدولة قبل ذلك، وعدم الاستفادة من مبادرات دعم التمويل العقاري التي سبق طرحها.

- ألا يقل سن المواطن عن 21 عامًا في تاريخ بدء الحجز.

- لا يحق للأسرة «الزوج، والزوجة، والأولاد القصر» التقدم لحجز أكثر من وحدة.

- ألا يكون سبق تخصيص قطعة أرض إسكان اجتماعي.

- حال وفاة صاحب الوحدة، يلتزم الورثة بسداد باقي أقساط الشقة.

- لا يجوز بيع الشقة الممولة إلا بعد مرور 7 سنوات، ولا يشترط أن تكون الشقة من مشروعات الحكومة.

- يمكن التعاقد مع شركة قطاع خاص في شراء شقة ولكن يجب سلامة موقفها قانونيًا.

- المبادرة متاحة على مستوى أنحاء الجمهورية سواء بالمدن الجديدة أو المحافظات.

- لا تقتصر المشاركة فى المبادرة علي موظفي الحكومة فقط، بل متاحة للقطاع الخاص أو أصحاب المهن الحرة وجميع المواطنيين.

- ألا يكون المتقدم أو الأسرة «الزوج / الزوجة / الأولاد القصر» استفاد بقرض تعاوني أو دعم من المشروع القومي للإسكان أو إحدى الجهات العامة التى تقدم دعمًا للحصول على وحدة سكنية.