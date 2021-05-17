شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع بورصات السعودية والإمارات والكويت اليوم.. وتراجع سوق قطر بنسبة 1.21% والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تباينت بورصات الخليج، خلال تعاملات جلسة اليوم الاثنين، إذ ارتفع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية "تاسي"، بنسبة 0.71% رابحًا 73.76 نقطة ليغلق عند مستوى 10396.44 نقطة، وصعد المؤشر العام لسوق دبي المالي، بنسبة 0.31% رابحًا 8.47 نقطة ليغلق عند مستوى 2673.07 نقطة، وقفز المؤشر العام لسوق أبو ظبي للأوراق المالية، بنسبة 0.39% رابحًا 49.63 نقطة ليغلق عند مستوى 6452.9 نقطة، كما ارتفعت مؤشرات بورصة الكويت مدفوعة بصعود 11 قطاعًا.

فيما تراجع المؤشر العام لبورصة قطر، بنسبة 1.21% خاسراً 131.77 نقطة ليغلق عند مستوى 10793.47 نقطة، وهبط المؤشر العام لسوق البحرين المالي، بنسبة 0.07% خاسرًا 1.02 نقطة ليغلق عند مستوى 1528.79 نقطة.





بورصة السعوديةارتفع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية "تاسي"، بختام تعاملات جلسة اليوم الاثنين، بنسبة 0.71% رابحًا 73.76 نقطة ليغلق عند مستوى 10396.44 نقطة، وصعد مؤشر السوق الموازية- نمو بنسبة 1.38% رابحًا 342.99 نقطة ليغلق عند مستوى 25228.76 نقطة، وبلغ حجم التداول 298.2 مليون سهم بقيمة 7.8 مليار ريال.

وصعد 14 قطاعًا بسوق الأسهم السعودية، على رأسها قطاع المرافق العامة بنسبة 4.25%، أعقبه قطاع التطبيقات وخدمات التقنية بنسبة 2.83%، يليه قطاع الصناديق العقارية المتداولة بنسبة 2.43%، ثم قطاع الإعلام والترفيه بنسبة 2.14%، ثم قطاع الخدمات الاستهلاكية بنسبة 1.7%، ثم قطاع البنوك بنسبة 1.23%، ثم قطاع الرعاية الصحية بنسبة 0.86%، ثم قطاع إنتاج الأغذية بنسبة 0.76%، ثم قطاعي النقل والاتصالات بنسبة 0.64%، 0.61%، على التعوالي، ثم قطاعي الخدمات التجارية والمهنية والمواد الأساسية بنسبة 0.56%، 0.53%، فيما تراجع قطاعي تجزئة السلع الكمالية وتجزئة الأغذية بنسبة 1.68%، 1.59%، ثم قطاع الطاقة بنسبة 0.42%، ثم قطاع التأمين بنسبة 0.36%.

وقفز 117 سهمًا خلال جلسة تداول اليوم على رأسها سهم "تبوك الزراعية" بنسبة 9.98%، ثم سهم "جدوى ريت الحرمين" بنسبة 7.37%، ثم سهم "المجموعة السعودية" بنسبة 5.83%، وتراجع 74 سهمًا على رأسها سهم "اتحاد الخليج الأهلية" بنسبة 8.35%، ثم سهم "جرير" بنسبة 2.82%، ثم سهم "أمانة للتأمين" بنسبة 2.35%، فيما تصدر سهم "الراجحي" قائمة الأكثر نشاطاً بحسب القيمة وبلغ 462.8 مليون ريال سعودي.

بورصة دبيارتفع المؤشر العام لسوق دبي المالي، بختام تعاملات جلسة اليوم الاثنين، بنسبة 0.31% رابحًا 8.47 نقطة ليغلق عند مستوى 2673.07 نقطة، وبلغ حجم التداول 208.6 مليون سهم محققة ما قيمته 268.6 مليون درهم من خلال تنفيذ 4079 صفقة لعدد 33 سهمًا، وصعدت 5 قطاعات ببورصة دبي على رأسها البنوك بنسبة 1.06%، أعقبه قطاع النقل بنسبة 0.98%، يليه قطاع التأمين بنسبة 0.46%، ثم قطاع السلع بنسبة 0.37%، ثم قطاع الخدمات بنسبة 0.09%، فيما تراجع قطاع الاتصالات بنسبة 1.2%، ثم قطاع الاستثمار والخدمات المالية بنسبة 0.87%، ثم قطاع العقارات بنسبة 0.42%.

وقفز 13 سهمًا ببورصة دبي، بختام جلسة الاثنين، على رأسها سهم شركة دبي الوطنية للتأمين وإعادة التأمين بنسبة 10%، ثم سهم شركة آن ديجيتال سيرفس القابضة بنسبة 8.78%، وتراجع 15 سهمًا على رأسها سهم مجموعة الصناعات الوطنية القابضة بنسبة 9.48%، ثم سهم شركة الإثمار القابضة بنسبة 3.42%، فيما تصدر سهم شركة إعمار العقارية قائمة الأكثر تداولاً حسب القيمة بحجم 12.9 مليون ورقة بقيمة 50.5 مليون درهم.





بورصة أبو ظبيارتفع المؤشر العام لسوق أبو ظبي للأوراق المالية، بختام تعاملات جلسة اليوم الاثنين، بنسبة 0.39% رابحًا 49.63 نقطة ليغلق عند مستوى 6452.9 نقطة، وربح رأس المال السوقي 22.9 مليار درهم عند مستوى 929.188 مليار درهم، وبلغ حجم التداول 281.8 مليون سهم بقيمة 1.7 مليار درهم عبر تنفيذ 6958 صفقة.

وصعدت 6 قطاعات ببورصة أبو ظبي على رأسها قطاع الصناعة بنسبة 5.45%، أعقبه قطاع السلع الاستهلاكية بنسبة 2.79%، يليه قطاع الخدمات بنسبة 2.24%، ثم قطاع البنوك بنسبة 1.21%، ثم قطاعي الاستثمار والخدمات المالية والطاقة بنسبة 0.55%، 0.34%، على التوالي، فيما تراجع قطاعي التأمين والعقار بنسبة 0.8%، 0.41%، على التوالي.

وارتفع 24 سهمًا ببورصة أبوظبي على رأسها سهم "شركة أركان لمواد البناء" بنسبة 15%، ثم سهم "شركة صناعات أسمنت الفجيرة" بنسبة 11.76%، ثم سهم "شركة مخازن زي" بنسبة 11.18%، وتراجعت 7 أسهم على رأسها سهم "بنك أم القيوين الوطني" بنسبة 9.82%، ثم سهم "شركة الإمارات للتأمين" بنسبة 4.41%، ثم سهم "شركة بترول أبو ظبي الوطنية للتوزيع" بنسبة 1.43%، فيما تصدر سهم "بنك أبو ظبي الأول" قائمة الأكثر نشاطاً بحسب القيمة وبلغت 510.6 مليون درهم.





بورصة الكويتارتفعت مؤشرات بورصة الكويت، بختام تعاملات جلسة اليوم الاثنين، إذ ارتفع مؤشر السوق العام بنسبة 0.54% رابحًا 34.19 نقطة ليغلق عند مستوى 6313.20 نقطة، وصعد مؤشر السوق الأول بنسبة 0.70% رابحًا 47.35 نقطة ليغلق عند مستوى 6837.78 نقطة، وقفز مؤشر السوق الرئيسي بنسبة 0.09% رابحًا 4.51 نقطة ليغلق عند مستوى 5298.69 نقطة، كما ارتفع مؤشر رئيسي 50 بنسبة 0.43% رابحًا 23.63 نقطة ليغلق عند مستوى 5507.37 نقطة.

وبلغ حجم التداول بختام التعاملات نحو 579.9 مليون سهم بقيمة 94.6 مليون دينار كويتي عبر تنفيذ 20 ألف صفقة، وصعد 11 قطاعًا ببورصة الكويت على رأسها التكنولوجيا بنسبة 2.94%، أعقبه قطاع السلع الاستهلاكية بنسبة 2.86%، يليه قطاع الخدمات الاستهلاكية بنسبة 1.68%، ثم قطاعي الصناعة والتأمين بنسبة 1.17%، 1.11%، على التوالي، ثم قطاع البنوك بنسبة 0.57%، ثم قطاعي المنافع والطاقة بنسبة 0.39%، 0.31%، على التوالي، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 0.17%، فيما تراجع قطاع العقار بنسبة 0.57%.





بورصة قطرتراجع المؤشر العام لبورصة قطر، بختام تعاملات جلسة اليوم الاثنين، بنسبة 1.21% خاسراً 131.77 نقطة ليغلق عند مستوى 10793.47 نقطة، وبلغ حجم التداول 164.9 مليون سهم بقيمة 490.9 مليون ريال عبر تنفيذ 13.5 ألف صفقة، وتراجع 31 سهماً، وارتفع 17 سهماً، واستقر سهمين.

وهبطت 7 قطاعات ببورصة قطر على رأسها قطاع الصناعات بنسبة 2.48%، أعقبه قطاع النقل بنسبة 1.27%، يليه قطاع الاتصالات بنسبة 1.02%، ثم قطاعي البضائع والخدمات الاستهلاكية والتأمين بنسبة 0.96%، 0.95%، على التوالي، ثم قطاع العقارات بنسبة 0.64%، ثم قطاع البنوك والخدمات المالية بنسبة 0.43%.





بورصة البحرينتراجع المؤشر العام لسوق البحرين المالي، بختام تعاملات جلسة اليوم الاثنين، بنسبة 0.07% خاسرًا 1.02 نقطة ليغلق عند مستوى 1528.79 نقطة، وبلغ حجم التداول 2.6 مليون سهم بقيمة 286.3 ألف دينار بحريني، وهبط ببورصة البحرين قطاع البنوك التجارية بنسبة انخفاض 7.58% بضغوط هبوط سهم البنك الأهلي المتحد بنسبة 0.55%، فيما ارتفع قطاع الاستثمار بنسبة نمو 1.41% مدفوعًا بصعود سهم مجموعة جي إف إتش المالية بنسبة 1.7%، ثم قطاع الخدمات بنسبة نمو 0.52% مدفوعًا بصعود سهم شركة إي بي إم تيرمينالز البحرين بنسبة 0.39%، كما ارتفع سهما المصرف الخليجي التجاري، مصرف السلام-البحرين بنسبة 4%، 1.49%، على التوالي.