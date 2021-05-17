شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الذهب والعملات فى السعودية اليوم الاثنين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تباينت أسعار العملات فى السعودية اليوم الاثنين 17-5-2021، أمام الريال السعودى، وسجل 1 دولار أمريكى 3.75 ريال سعودى و1 ريال سعودى بـ0.27 دولار أمريكى، فى حين انخفض 1 ريال سعودى ليسجل 29.10 ين ياباني مقابل سعره من قبل كان بـ 29.16 ين ياباني، وسجل 1 جنيه مصرى يسجل 0.24 ريال سعودى، و1ريال سعودى يسجل 4.17 جنيه مصرى.

وفى سياق متصل تباين سعر الدينار الكويتى اليوم، مقابل الجنيه المصرى، مسجلا فى البنك الأهلى المصرى 49.08 جنيه للشراء، 52.21 جنيه للبيع، مقابل سعره من قبل كان بـ 49.07 جنيه للشراء، 52.21 جنيه للبيع.

وجاءت أسعار العملات اليوم فى المملكة العربية السعودية كالتالى: دولار أمريكى (USD)

1 دولار أمريكى يسجل 3.75 ريال سعودى.

1 ريال سعودى يسجل 0.27 دولار أمريكى.

يورو (EUR)

1 يورو يسجل 4.56 ريال سعودى.

1 ريال سعودى يسجل 0.22 يورو.

ين يابانى (JPY)

1 ين يابانى يسجل 0.03 ريال سعودى.

1 ريال سعودى يسجل 29.10 ين ياباني مقابل سعره من قبل كان بـ 29.16 ين ياباني.

جنيه مصرى (EGP)

1 جنيه مصرى يسجل 0.24 ريال سعودى.

1 ريال سعودى يسجل 4.18 جنيه مصرى مقابل سعره من قبل كان بـ 4.17 جنيه.

درهم إماراتى (AED)

1 درهم إماراتى يسجل 1.02 ريال سعودى.

1 ريال سعودى يسجل 0.98 درهم إماراتى.

أما أسعار الذهب في السعودية، فسجل سعر الذهب "عيار 24" فى المملكة العربية السعودية 222.87 ريال سعودى، وجاءت أسعار الذهب اليوم بأسواق المال في السعودية بالريال السعودى كالتالى:

سعر الذهب عيار 24

بنحو 222.87 ريال بما يعادل 59.43$

سعر الذهب عيار 22

بنحو 204.30 ريال بما يعادل 54.48$

سعر الذهب عيار 21

بنحو 195.02 ريال بما يعادل 52.00$

سعر الذهب عيار 18

بنحو 167.16 ريال بما يعادل 44.57$

سعر الذهب عيار 14

بنحو 130.01 ريال بما يعادل 34.67$

سعر الذهب عيار 12

بنحو 111.44 ريال بما يعادل 29.71$

سعر أوقية الذهب

بنحو 6,931 ريال بما يعادل 1,848$

سعر جنيه الذهب

بنحو 1,560 ريال بما يعادل 416.00$

سعر كيلو الذهب

بنحو 222,871 ريال بما يعادل 59,428$