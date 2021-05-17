شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الذهب في مصر اليوم الاثنين 17-5-2021 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ننشر أسعار الذهب اليوم في مصر الاثنين 17 مايو 2021 بعد ارتفاع الأسعار صباحا بقيمة 3 جنيهات، ليسجل الذهب عيار 21 وهو الأكثر مبيعا في مصر 796 جنيها للجرام.



أسعار الذهب اليوم: أسعار الذهب اليوم: عيار 18 سجل 682 جنيها.

عيار 21 سجل 796 جنيها.

عيار 24 سجل 909.71 جنيه.

الجنيه الذهب 6368 جنيها.

أونصة الذهب 1854 دولارا.

أقترب سعر الذهب من الوصول إلى 800 جنيه للجرام من عيار 21 ، إذ ارتفعت أسعار المعدن النفيس مستهل تداولات هذا الأسبوع، لمستويات 796 جنيها للجرام، ليصعد الذهب لمستويات هي الأعلى منذ نهاية يناير 2021.

وتمكنت أونصة الذهب عالمياً من تسجيل مستويات 1854 دولار أو يزيد قليلا في بعض جلسات التداول، ثم سجلت تراجعا محدودا للغاية لمستويات 1850 دولار مع تسجيل طلب مرتفع نسبيا على شراء المعدن الأصفر تحوطا من ارتفاع الضغوط التضخمية في الولايات المتحدة الأمريكية وتراجع عائد السندات الأمريكية.

وينجح الذهب حتى الآن في المحافظة والتماسك عند قمة 3 أشهر، بفضل ارتفاع كبير في حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد في الهند ودول أخري، إضافة إلي ظهور مؤشرات أمريكية بارتفاع التضخم في البلاد، وهذا تسبب في زيادة واضحة للطلب على الملاذات الآمنة وعلى رأسها معدن الذهب.