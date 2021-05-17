شكرا لقرائتكم خبر عن النحاس يرتفع إلى أعلى مستوى في أسبوع رغم صدور بيانات ضعيفة والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت أسعار النحاس خلال تداولات اليوم الإثنين متخلصا من الخسائر التي سجلها في وقت سابق بالجلسة عب صدور بيانات صينية ضعيفة، لكن المعدن الصناعي استفاد من استقرار الدولار سلبياً أمام أغلب العملات الرئيسية وأنباء عن إضراب العمال في تشيلي.



وكشفت بيانات صينية عن أن مؤشر مبيعات التجزئة ارتفع بنسبة 17.7% خلال الشهر الماضي بينما توقع محللون ارتفاعه بنسبة 25%، وانخفض معدل البطالة في الصين إلى 5.1% من 5.3% مقارنة بتقعات انخفاض المؤشر إلى 5.2%.



وارتفع الإنتاج الصناعي في الصين بنسبة 9.8% خلال أبريل/نيسان بينما توقع محللون ارتفاع المؤشر بنسبة 10%.



من ناحية أخرى، استقر مؤشر الدولار (أمام سلة من العملات الرئيسية) بحلول الساعة 13:22 بتوقيت جرينتش على نحو سلبي عند 90.2 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 90.4 نقطة وأقل مستوى عند 90.1 نقطة.



هذا، وقد أعلن اتحاد عمال المناجم في تشيلي رفض العروض المقدمة من مجالس إدارات شركات صناعة التعدين في البلاد فيما يتعلق بتعديل العقود والأجور مما زاد المخاوف بشأن دخولهم في إضراب شامل وتضرر إمدادات المعادن وعلى رأسها النحاس.



وعلى صعيد التداولات، ارتفعت العقود الآجلة للنحاس تسليم يوليو/تموز بحلول الساعة 13:17 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.6% إلى 4.68 دولار للرطل، وسجل المعدن أعلى سعر عند 4.70 دولار وأقل سعر عند 4.64 دولار.