شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم للدولار الأسترالي مقابل الدولار الأمريكي 17-05-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم استأنف زوج الدولار الأسترالي مقابل الدولار الأمريكي تداولاته السلبية ليقترب تدريجياً من هدفنا المنتظر عند 0.7700، ليبقى سيناريو الاتجاه الهابط فعالاً لهذا اليوم، مع التذكير بأن كسر هذا المستوى سيدفع السعر إلى 0.7615 كهدف سلبي تالي، بينما سيبقى الانخفاض المتوقع قائماً ما لم يتم اختراق مستوى 0.7765 والثبات فوقه.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 0.7700 والمقاومة 0.7800

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط