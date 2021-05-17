شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم للجنيه الإسترليني مقابل الدولار 17-05-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أجرى زوج الجنيه الإسترليني مقابل الدولار محاولة لاختراق مستوى 1.4110 لكنه يعود للتداول دونه، مما يبقي على سيناريو الاتجاه الهابط قائماً وفعالاً للفترة القادمة، تدعمه سلبية مؤشر ستوكاستيك، مع التذكير بأننا بحاجة لكسر مستوى 1.4000 لتعزيز فرص التوجه نحو مستويات 1.3970 ثم 1.3915.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1.4000 والمقاومة 1.4140

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط