شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم لليورو مقابل الدولار 17-05-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يستأنف زوج اليورو مقابل الدولار تداولاته الإيجابية ليصل إلى مستوى 1.2170، بانتظار اختراق هذا المستوى لتأكيد فتح الطريق أمام التوجه نحو هدفنا الإيجابي التالي الذي يصل إلى 1.2300.

وبشكل عام، سيبقى سيناريو الاتجاه الصاعد قائماً وفعالاً ما لم يتم كسر مستوى 1.2064 والثبات دونه.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1.2064 والمقاومة 1.2220

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد