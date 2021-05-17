(بوبيان للبتروكيماويات) تحقق 18.5 مليون دينار أرباحا صافية بنمو نسبته 56.5 بالمئة

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - أعلن رئيس مجلس إدارة شركة بوبيان للبتروكيماويات دبوس الدبوس تحقيق الشركة أرباحا صافية بلغت 5ر18 مليون دينار كويتي (نحو 4ر61 مليون دولار امريكي) بمقدار 7ر36 فلس للسهم الواحد عن السنة المالية المنتهية في 30 أبريل الماضي بنمو بلغت نسبته 5ر56 بالمئة مقارنة بالعام الماضي.

وقال الدبوس في تصريح صحفي اليوم الإثنين انه نتيجة لاستمرار التدفقات النقدية القوية خلال السنة المالية المنتهية في أبريل الماضي فقد قرر مجلس الإدارة رفع توصية إلى الجمعية العامة بتوزيع 55 فلسا للسهم الواحد ما يعادل 7ر27 مليون دينار (نحو 92 مليون دولار) "وهي أعلى توزيعات نقدية للشركة منذ 2008".

وبين أن مجلس الإدارة أوصى بالاستمرار بتوزيع 55 فلسا للسهم الواحد كحد أدنى لثلاث سنوات مالية متتالية موضحا أن هذه التوصية خاضعة لموافقة الجمعية العمومية لمساهمي الشركة والجهات الرقابية.

وأفاد أن هذا العام يشكل السنة ال26 من الربحية المتواصلة والسنة ال20 على التوالي من التوزيعات النقدية لافتا الى أنه في حال إقرار التوزيعات المقترحة فإن إجمالي التوزيعات النقدية لتاريخه ستبلغ 5ر337 مليون دينار (نحو 1ر1 مليار دولار).

وذكر أنه مع استمرار الاقتصاد العالمي بالتعافي تدريجيا من أزمة (كورونا) فإن الشركات التابعة والزميلة واستثمارات شركة بوبيان للبتروكيماويات بدأت تشهد تحسنا ملموسا في الأداء والربحية والذي من المتوقع أن ينعكس بشكل إيجابي على أداء الشركة مستقبلا.