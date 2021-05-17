شكرا لقرائتكم خبر عن قلق المستثمرين يرفع الدولار.. وصعود قوي لليرة التركية والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - ارتفع الدولار قليلا، الاثنين، إذ دفع فرض قيود جديدة لمكافحة كوفيد-19 في آسيا وصدور بيانات اقتصادية مختلطة من الصين المستثمرين إلى التمسك بالعملات الأكثر أمانا.

وتراجع اليورو قليلا، بينما ظلت تحركات باقي العملات الرئيسية في نطاق محدود في بداية هادئة لتعاملات الأسبوع.

وساعد انخفاض في أسعار السلع الأولية ورصد بؤر تفش جديدة لكوفيد-19 في سنغافورة وتايوان، بعد أن كان البلدان قد احتويا انتشاره، الدولار الأمريكي على الارتفاع أمام الدولار الأسترالي والدولار النيوزيلندي. كما انخفض الدولار السنغافوري والتايواني أيضا، وهذا الأخير تراجع بأكثر من نصف نقطة مئوية.

لكن أداء الدولار الأمريكي كان أقل قوة مقابل اليورو والين، إذ ظل مرتفعا فحسب عن مستويات منخفضة وصل إليها مؤخرا قبل صدور بيانات تضخم أمريكية أعلى من التوقعات الأسبوع الماضي.

وعلى الرغم من أن توتر المستثمرين دعم الدولار اليوم الاثنين، يتوقع محللون أنه سينخفض مع مراهنة المستثمرين على مزيد من التعافي في اقتصادات أخرى بدأت في العودة لأنشطتها.

وقال محللو يونيكريدت «وجود جدول أعمال شامل هذا الأسبوع قد يسمح لكل من اليورو والجنيه الإسترليني بتحقيق مكاسب إضافية أمام الدولار إذا ما قدمت مؤشرات مديري المشتريات لشهر مايو عن المنطقتين مؤشرات إضافية تدفع للتفاؤل خاصة في المؤشرات المتعلقة بالخدمات».

واستقر الجنيه الإسترليني قرب أعلى مستوى في شهرين ونصف الشهر عند 1.4091 دولار مع اتخاذ بريطانيا اليوم الاثنين خطوة مهمة صوب إعادة أنشطتها الاقتصادية بعد أربعة أشهر من إجراءات العزل العام.

ولم يشهد اليوان في التعاملات الداخلية تغيرا يذكر مسجلا 6.4380 أمام الدولار بعد أن أظهرت مجموعة من البيانات الاقتصادية المختلطة أن الناتج الصناعي الصيني تباطأ وجاءت مبيعات التجزئة أقل من التوقعات في الشهر الماضي.

الليرة التركية

إلى ذلك، صعدت الليرة التركية 1.2%، الاثنين، لتبتعد عن مستوى قرب منخفض غير مسبوق سجلته يوم الخميس، إذ أدت بيانات اقتصادية أمريكية ضعيفة إلى انخفاض عائدات السندات الأمريكية، مما قلص الضغط مع إعادة فتح أنشطة اقتصادية بالسوق الناشئة بعد عطلة نهاية أسبوع استمرت أربعة أيام.

وبلغت العملة 8.34 مقابل الدولار في الساعة 0621 بتوقيت جرينتش. وهي مرتفعة بنحو اثنين بالمئة منذ يوم الخميس الذي لامست فيه أضعف مستوى لها في ستة أشهر عند 8.51 مع تنامي مخاوف التضخم العالمي.

رفعت الحكومة التركية إجراءات الإغلاق خلال النهار بسبب فيروس كورونا، والتي فرضت منذ أسبوعين ونصف الأسبوع، والتي تضمنت إغلاق المدارس وبعض الشركات. ولا يزال حظر التجول ليلا وفي عطلة نهاية الأسبوع قائما.