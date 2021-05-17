شكرا لقرائتكم خبر عن محادثات أميركية-أوروبية لحل الخلاف بشأن الرسوم على الصلب والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - اتفق الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة على إجراء محادثات تضع حدا للخلاف بشأن الرسوم الجمركية على صادرات الصلب والألمنيوم، في خطوة إضافية باتّجاه هدنة تجارية في أعقاب عهد الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب.

وفي بيان منمّق، أعلنت الممثلة التجارية للولايات المتحدة كاثرين تاي ونظيرها الأوروبي فالديس دومبروفسكيس «بدء محادثات للتعامل مع الطاقة العالمية الفائضة للصلب والألمنيوم»، مع تعليق الأوروبيين خطة لزيادة الرسوم. (أ ف ب)