الصين تمدد إعفاء رسوم جمركية على واردات أمريكية

قالت وزارة المالية الصينية في مذكرة نشرت، الاثنين إن الصين ستمدد الإعفاءات من الرسوم الجمركية على 79 منتجا أمريكيا كان من المقرر حلول آجالها في 18 مايو/ أيار.

وأظهرت اللائحة المرفقة بالمذكرة أن تلك المنتجات تشمل المعادن النادرة وخامات مثل الذهب والفضة.

وأضافت المذكرة أن الإعفاءات ستمدد حتى 25 ديسمبر/ كانون الأول.

وتلك المنتجات معفاة من الأصل من الرسوم الجمركية التي فرضتها الصين على سلع أمريكية ردا على إجراءات أمريكية مضادة بموجب البند 301.

ومددت الصين من قبل إعفاءات تمت خلال جولات سابقة من فرض الرسوم الجمركية بين أكبر اقتصادين في العالم.

(رويترز)