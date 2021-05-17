«الاتحاد للقطارات» تتبنى أحدث الحلول الرقمية في القطاع اللوجستي

أبوظبي: ”الخليج 365”

أعلنت شركة «الاتحاد للقطارات» عن تعاونها مع شركة «ترانسبورتر» لخدمات الشحن الرقمية في مجال رقمنة خدمات الشحن والقطاع اللوجستي بهدف تحقيق الفاعلية من ناحية الوقت والجهد لجميع المستفيدين من خدمات النقل بالسكك الحديدية.

وتأتي الاتفاقية في إطار استراتيجية «الاتحاد للقطارات» الرقمية طويلة الأمد الرامية لتطوير وتبني أفضل الحلول التكنولوجية المتقدمة في قطاع السكك الحديدية، وذلك بما ينسجم مع مستهدفات وخطط التحول الرقمي في دولة الإمارات.

وبموجب هذه الاتفاقية، ستتعاون الشركتان في تطوير الحلول الرقمية المتخصصة بخدمات القطاع اللوجستي، مثل الحجز والتتبع والاتصال متعدد الوسائط، والتي ستدعم بدورها عمليات الشحن عبر السكك الحديدية على نحو يعزز من المنظومة التكنولوجية المتطورة في الاتحاد للقطارات.

وقال أحمد المساوي الهاشمي المدير التنفيذي للقطاع التجاري في شركة «الاتحاد للقطارات»: «نحرص في «الاتحاد للقطارات» على تزويد المستفيدين من خدماتنا بأحدث الحلول الرقمية المبتكرة، ومن خلال توظيف التكنولوجيا الحديثة والمتطورة في عملياتنا، نستطيع أن نقدم خدمات نقل بالسكك الحديدية أكثر حداثة وتطوراً وفاعلية بما يحقق فوائد مهمة لقطاع الخدمات اللوجستية محلياً وإقليمياً».

وأضاف الهاشمي: «نهدف من خلال هذا التعاون مع «ترانسبورتر» إلى تطوير حلول تكنولوجية ذكية تعزز من مرونة وكفاءة سلاسل التوريد خاصة على صعيد إدارة التكاليف، كما نسعى من خلال اعتماد أفضل الممارسات العالمية في مجال تصميم الحلول الرقمية الجديدة إلى الحد من تكاليف الشحن والتخزين وتعزيز مرونة سلسلة التوريد وتزويد العملاء المستقبليين بتجربة شحن سلسة وتقدم شركة ترانسبورتر في هذا الإطار باقة من الحلول المتطورة التي تغطي قطاع الخدمات اللوجستية بأكمله، ونتطلع إلى ما سنحققه من نمو واعد في المستقبل».

من جانبه، قال علاء الهواري المدير العام لشركة «ترانسبورتر»: «يعد استثمار «الاتحاد للقطارات» في حلولها الرقمية خير دليل على نهجها الشامل الذي يهدف إلى تطبيق أفضل الممارسات العالمية على امتداد جميع مراحل تطوير شبكة السكك الحديدية الوطنية في دولة الإمارات، التي ستربط أهم المراكز السكنية والصناعية في الدولة بشكل يضمن استدامة الأنشطة التجارية، ويُعزز من التنمية الشاملة على المستوى الوطني ويُقدم خدمات أسرع وأكثر أماناً وموثوقية للشركات».