«ديزني لاند» باريس يعيد فتح أبوابه في 17 يونيو

أعلن متنزه «ديزني لاند باريس» الترفيهي الاثنين أنه سيعيد فتح أبوابه للجمهور في 17 حزيران/يونيو بعد إقفال استمر منذ 30 تشرين الأول/أكتوبر بسبب وباء كوفيد.

وبعد وقف أنشطته بين الثالث عشر من آذار/مارس و15 تموز/يوليو، أعاد مجمع «ديزني لاند باريس» الذي يعمل فيه 17 ألف شخص، فتح أبوابه بضعة أشهر قبل أن يعاود الإغلاق اعتبارا من 30 تشرين الأول/أكتوبر.

واضطر المتنزه إلى ألغاء موعد إعادة فتح أبوابه مرتين بسبب استمرار تفشي فيروس كورونا.

وجاء في بيان أصدره المتنزه «يسعدنا أن نعلن أن ديزني لاند باريس سيعيد اعتباراً من 17 حزيران/يونيو 2021 فتح مدينتي الملاهي ديزني لاند ووالت ديزني استديوز وفندق ديزني نيوبورت باي كلوب وديزني فيلاج. وستكون إعادة الفتح مصحوبة بإجراءات السلامة المناسبتين»، من دون إعطاء مزيد من التفاصيل عن عدد الذين سيستقبلهم المجمع.

وفي 18 كانون الثاني/يناير الفائت، أرجئ موعد إعادة الافتتاح إلى الثاني من نيسان/ابريل بعدما كان مقررا في 13 شباط/فبراير، «في حال سمحت الظروف بذلك».

لكنّ المتنزه أعلن مجدداً في آذار/مارس أنه لن يعيد فتح أبوابه في الموعد المعلن بسبب الوضع الصحي الذي كان سائداً «والقيود على التنقلات في أوروبا»،

وأقيم في المتنزه الشهر الفائت موقع للتطعيم ضمن جهود فرنسا لتسريع العملية.

وأعلن المجمع الاثنين أن الزوار من عمر السادسة فما فوق سيكونون ملزمين وضع كمامات.

واشار إلى أن عدد الزوار سيكون محدوداً، موضحاً أن بعض الألعاب لن تكون متاحة للجمهور أو قد تخضع لتعديلات، تبعاً لتعليمات السلطات الفرنسية في شأن التدابير الوقائية الخاصة.

ويحتل «ديزني لاند باريس» الواقع في منطقة مارن لا فاليه بالقرب من باريس صدارة الوجهات السياحية الخاصة في أوروبا من حيث عدد الزوار.

وكانت مدينتا «ديزني» الترفيهيتان في ولاية كاليفورنيا الأميركية عاودتا نشاطهما في 30 نيسان/أبريل الماضي بعدما بقيتا مقفلتين لأكثر من عام بسبب جائحة كوفيد-19،على ما أعلنت المجموعة في بيان الأربعاء. (أ ف ب)