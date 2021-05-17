شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الدرهم الإماراتى اليوم الاثنين فى مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد سعر الدرهم الإماراتى اليوم الاثنين 17-5-2021، استقرارا ملحوظا أمام الجنيه المصرى، وذلك بعد الانتهاء من إجازة عيد الفطر المبارك، مسجلا فى البنك الأهلى المصرى 4.25 جنيه للشراء، و4.28 جنيه للبيع، وفى بنك الاستثمار العربى 4.22 جنيه للشراء، و4.28 جنيه للبيع، وفي البنك المركزى المصرى سجل متوسط سعر الصرف 4.25 جنيه للشراء، و4.28 جنيه للبيع.

وفى سياق متصل تباين سعر الدينار الكويتى اليوم، مقابل الجنيه المصرى، مسجلا فى البنك الأهلى المصرى 49.08 جنيه للشراء، 52.21 جنيه للبيع، مقابل سعره من قبل كان بـ 49.07 جنيه للشراء، 52.21 جنيه للبيع، وسجل متوسط سعر الصرف في البنك المركزى المصرى 51.93 جنيه للشراء، 52.28 جنيه للبيع. ويقدم الخليج 365، خدمة تشمل نشر أسعار العملات فى كافة البنوك المصرية والسوق المصرفى، وتشمل تحديث فورى للأسعار حال تغيرها. وسجل سعر الدرهم الإماراتى فى بعض البنوك كالتالي: سعر الدرهم الإماراتى فى البنك المركزى المصرى سعر الدرهم الإماراتى فى البنك المركزى المصرى

4.25 جنيه للشراء.

4.28 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتى فى البنك الأهلى المصرى

4.25 جنيه للشراء.

4.28 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتى فى مصرف أبو ظبى الإسلامى

4.24 جنيه للشراء.

4.28 جنيه للبيع .

سعر الدرهم الإماراتى فى بنك الإسكندرية

4.24 جنيه للشراء.

4.28 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتى فى بنك مصر

4.25 جنيه للشراء.

4.27 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتى فى بنك الاستثمار العربى

4.22 جنيه للشراء.

4.28 جنيه للبيع.