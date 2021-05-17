شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع مؤشر إيجى إكس 70 بنسبة 1.1% بأول جلسة بعد إجازة عيد الفطر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تباينت مؤشرات البورصة المصرية، بختام تعاملات جلسة اليوم الاثنين، أول جلسة بعد أجازة عيد الفطر المبارك، إذ تراجع المؤشر الرئيسي فيما ارتفع مؤشرا إيجي إكس 70 وإيجي إكس 100، وخسر رأس المال السوقي 527 مليون جنيه ليغلق عند مستوى 671.624 مليار جنيه.

وتراجع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.87%، ليغلق عند مستوى 10674 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 1.03% ليغلق عند مستوى 2130 نقطة، وقفز مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.21% ليغلق عند مستوى 13074 نقطة، ونزل مؤشر "إيجى إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.88% ليغلق عند مستوى 4153 نقطة.

فيما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 1.07% ليغلق عند مستوى 2185 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان"، بنسبة 0.86% ليغلق عند مستوى 3123 نقطة.