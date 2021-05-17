شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار الأمريكي يتراجع لليوم الثالث على التوالي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجع الدولار الأمريكي بالسوق الأوروبية يوم الاثنين مقابل سلة من العملات العالمية ،ليواصل خسائره لليوم الثالث على التوالي ، بفعل هبوط عائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل عشر سنوات ، عقب بيانات ضعيفة عن مبيعات التجزئة فى الولايات المتحدة ،والتي قلصت احتمالات قرب قيام مجلس الاحتياطي الاتحادي بتشديد السياسة النقدية.

انخفض مؤشر الدولار بحوالي 0.15 % إلى مستوى 90.17 نقطة ، من مستوي افتتاح تعاملات اليوم عند 90.30 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 90.42 نقطة.

أنهي المؤشر تعاملات الجمعة منخفضا بنسبة 0.3% ،فى ثاني خسارة يومية على التوالي ، بفعل بيانات مخيبة للآمال عن مبيعات التجزئة الأمريكية.

سجلت مبيعات التجزئة الأمريكية صفر بالمئة فى نيسان/أبريل الماضي ،بالمقارنة مع توقعات الخبراء ارتفاع بنسبة 1.0% ،وسجلت المبيعات ارتفاعا قويا بلغ نسبة 10.7% فى آذار/مارس ، فى علامة سلبية لوتيرة تعافي أكبر اقتصاد فى العالم خلال الربع الثاني من هذا العام.

انخفض عائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل عشر سنوات اليوم بنسبة 1.3% ، ليواصل خسائره لليوم الثالث على التوالي ،بفعل انحسار احتمالات قرب قيام مجلس الاحتياطي الاتحادي بتشديد السياسة النقدية فى الولايات المتحدة.

وبحثا عن المزيد من الأدلة حول تلك الاحتمالات يترقب المستثمرين هذا الأسبوع، صدور محضر الاجتماع الأخيرة لمجلس الاحتياطي الاتحادي، والذي عقد أيام 27-28 نيسان/أبريل الماضي ،والذي أكد خلاله المركزي الأمريكي على استمرار السياسة النقدية الحالية حتى يتعافي الاقتصاد بصورة آمنة ومستدامة.