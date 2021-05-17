شكرا لقرائتكم خبر عن الأسهم الأوروبية تتراجع فى مستهل جلسات الأسبوع والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجعت الأسهم الأوروبية بالتعاملات الصباحية يوم الاثنين فى مستهل جلسات الأسبوع ، بفعل عزوف المستثمرين عن المخاطرة ، فى انتظار المزيد من الأدلة حول مستقبل السياسة النقدية فى الولايات المتحدة.

انخفض مؤشر داو جونز ستوكس أوروبا 600 بأكثر من 0.3% حتى الساعة 10:29 بتوقيت جرينتش ،وأنهي المؤشر جلسة الجمعة مرتفعا بنسبة 1.2% ، بعد بيانات ضعيفة عن مبيعات التجزئة الأمريكية.

على صعيد جلسات الأسبوع الماضي ،فقد مؤشر داو جونز أوروبا نسبة 0.5% ، فى ثالث خسارة أسبوعية خلال شهر ، بفعل عمليات البيع المكثفة لأسهم شركات التكنولوجيا.

تراجع مؤشر ستوكس أوروبا بالتعاملات الصباحية يوم الاثنين فى أولى جلسات الأسبوع ، مع وجود معظم البورصات والقطاعات الرئيسية فى أوروبا فى المنطقة الحمراء.

تصدر قطاع السفر والترفيه، قائمة القطاعات الخاسرة فى أوروبا ، مع انخفاض بحوالي 1.5% ، لمخاوف بشأن تطورات انتشار فيروس كورونا فى الهند واليابان وسنغافورة.

انخفضت العقود الآجلة لمؤشر ستاندرد أند بورز 500 اليوم بنسبة 0.5% ،وأنهي المؤشر جلسة الجمعة مرتفعا بنسبة 1.5% ، فى ثاني مكسب يومي على التوالي.

يعزف المستثمرين عن المخاطرة فى معظم أسواق المال العالمية ،لمخاوف بشأن ارتفاع التضخم فى الولايات المتحدة ،وزيادة حالات الإصابة بفيروس كورونا فى بعض الدول الأسيوية.

ارتفاع وتيرة التضخم الأمريكية زادت احتمالات قيام البنك الفيدرالي بتشديد السياسة النقدية ،وينتظر المستثمرين هذا الأسبوع ،صدور محضر الاجتماع الأخير للبنك ، للحصول على المزيد من الأدلة حول مستقبل أسعار الفائدة فى الولايات المتحدة.

فى أوروبا تراجع مؤشر يورو ستوك 50 بنسبة 0.4% ،وفى فرنسا انخفض مؤشر كاك 40 بنسبة 0.5% ،وفى ألمانيا نزل مؤشر داكس بنسبة 0.3% ، وفى لندن فقد مؤشر فايننشال تايمز 100 قرابة 0.7% ليتصدر قائمة الأسواق الخاسرة فى أوروبا.