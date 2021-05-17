بورصة الكويت تغلق تعاملاتها على ارتفاع المؤشر العام 34.19 نقطة

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - أغلقت بورصة الكويت تعاملاتها اليوم الاثنين على ارتفاع مؤشر السوق العام 19ر34 نقطة ليبلغ مستوى 2ر6313 نقطة بنسبة صعود بلغت 54ر0 في المئة.

وتم تداول كمية أسهم بلغت 9ر579 مليون سهم تمت عبر 19958 صفقة نقدية بقيمة 6ر94 مليون دينار كويتي (نحو 8ر283 مليون دولار أمريكي).

وارتفع مؤشر السوق الرئيسي 5ر4 نقطة ليبلغ مستوى 69ر5298 نقطة بنسبة صعود 09ر0 بلغت في المئة من خلال كمية أسهم بلغت 5ر421 مليون سهم تمت عبر 12051 صفقة نقدية بقيمة 4ر35 مليون دينار (نحو 2ر106 مليون دولار).

كما ارتفع مؤشر السوق الأول 3ر47 نقطة ليبلغ مستوى 78ر6837 نقطة بنسبة صعود 7ر0 بلغت في المئة من خلال كمية أسهم بلغت 4ر158 مليون سهم تمت عبر 7907 صفقات بقيمة 18ر59 مليون دينار (نحو 5ر177 مليون دولار).

وارتفع مؤشر (رئيسي 50) نحو 6ر23 نقطة ليبلغ مستوى 37ر5507 نقطة بنسبة صعود بلغت 43ر0 في المئة من خلال كمية أسهم بلغت 6ر276 مليون سهم تمت عبر 7443 صفقة نقدية بقيمة 24 مليون دينار (نحو 72 مليون دولار).

وكانت شركات (آن) و(الإعادة) و(جي إف إتش) و(تسهيلات) الأكثر ارتفاعا أما شركات (بيتك) و(أهلي متحد) و(أجيليتي) و(وطني) فكانت الأكثر تداولا من حيث القيمة في حين كانت شركات (منشآت) و(بريق) و(السورية) و(ثريا) الأكثر انخفاضا.