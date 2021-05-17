شكرا لقرائتكم خبر عن «العربية» تطلق رحلاتها إلى شرم الشيخ من الشارقة والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - عادي
17 مايو 2021
15:05 مساء
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الشارقة: ”الخليج 365”
أعلنت «العربية للطيران» عن إطلاق رحلاتها المباشرة من مطار الشارقة الدولي إلى شرم الشيخ، بدءاً من 29 يونيو 2021.
يمكن للعملاء حجز رحلاتهم المباشرة بين الشارقة وشرم الشيخ عبر الموقع الإلكتروني للعربية للطيران أو بالتواصل مع مركز خدمة العملاء أو عبر وكلاء السفر.
وعلاوة على ذلك، توفر «العربية للطيران» تغطية عالمية مجانية ضد فيروس «كوفيد-19» لجميع المسافرين على متن رحلاتها. وستكون هذه التغطية مشمولة تلقائياً عند الحجز دون الحاجة إلى إبراز أية وثائق إضافية، وتسري لمدة 31 يوماً تبدأ من تاريخ إقلاع الرحلة وتشمل النفقات الطبية وتكاليف الحجر الصحي.
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