290 عائلة تبدأ الانتقال إلى مجمع «الزاهية» في الشارقة

الشارقة: ”الخليج 365”

أعلن مجمع «الزاهية» السكني في الشارقة انتقال أكثر من 290 عائلة إلى مساكنهم في حي «الليلك» المكون من فلل 3 و5 غرف نوم ومنازل «تاون هاوس»، فيما يواصل «المجمع» عمليات التطوير المقررة حتى العام 2023.

ويُعد حي «الليلك» آخر الأحياء الي تستقبل العائلات الجديدة في إطار «الزاهية»، المجمّع السكني المتكامل، وذلك بعد تسليم المنازل كافة في كلٍ من حي «الجوري» وحي «النرجس» في العامين 2017 و2018 على التوالي.

وبإمكان العائلات الباحثة عن مجمّع سكني مريح ومعزز بأحدث المرافق والمساحات الخضراء، الانتقال إلى منازل حي «الليلك» الراقية المجهّزة على الفور، والسداد على مدار 3 سنوات، إضافة إلى تحقيق توفير يصل حتى 8%.

ويتألف حي «الليلك» من مجموعة فلل يصل عددها إلى 289 فيللا مكونة من ثلاث إلى خمس غرف نوم إلى جانب الفلل شبه المنفصلة ومنازل «تاون هاوس».

ويتكامل حي «الليلك» مع الأحياء السكنية الـ 6 في مجمع «الزاهية»، ويشكل إضافة إلى فلسفته في تطوير الوجهات المتكاملة.

وقال يوسف كاظم المدير العام لمشاريع المدن المتكاملة في «ماجد الفطيم العقارية»: «صُمم مجمع «الزاهية» لتحفيز المخيلة، حيث يشكل بيئة مثالية لتعزيز الروابط العائلية والشعور بالانتماء للمكان ومن المقرر أن تشكل هذه الوجهة أساساً لنموّنا الإقليمي، وسرعان ما أصبحت ذات شعبية واسعة بين المقيمين والزوار المميزين، وانطلاقاً من موقعه كأول مجمع سكني متكامل في إطار الخطط المقررة لإمارة الشارقة، يضع «الزاهية» معايير جديدة للحياة في المجمّعات السكنية في الإمارة، ونحن نؤمن بأن تحقيق الراحة والطمأنينة وسهولة الوصول إلى وسائل الراحة الأكثر حداثة وفخامة، تجعل من هذا المجمّع مكاناً مميزاً لتحقيق أسعد اللحظات وعيشها».

وقال وليد الهاشمي الرئيس التنفيذي لشركة «الشارقة القابضة»: «يُشكل تسليم المنازل بداية فصلٍ جديدٍ في مسيرة مجمع»الزاهية«وأهالي الشارقة، إذ يؤكد تفاؤلنا بالمستقبل ويبرز الإمكانيات التي تتمتع بها المنطقة والمساحة التي توفّرها للابتكار، كما يظهر بشكل حاسم مستوى الطلب القوي على المجمّعات السكنية الخاصة ذات المخططات الواسعة مثل «الزاهية».