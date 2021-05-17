شكرا لقرائتكم خبر عن ماسك يوضح: «تيسلا» لم تبع أي عملة «بيتكوين» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تراجع سعر عملة بيتكوين الرقمية إلى أدنى مستوياتها في ثلاثة أشهر، الاثنين، إذ باع المستثمرون العملات المشفرة في أعقاب تلميح رئيس تيسلا إيلون ماسك خلال عطلة نهاية الأسبوع إلى أن شركة صناعة السيارات تدرس أو ربما باعت بالفعل بعض حيازاتها من بيتكوين. وعوضت العملة المشفرة بعض خسائرها في وقت لاحق، بعدما أوضح ماسك، في تغريدة جديدة أن شركة تصنيع السيارات الكهربائية لم تبع أي عملة «بيتكوين».

وقال ماسك عبر «تويتر»: «لتوضيح التكهنات، لم تبع تيسلا أي عملة بيتكوين».

وكان سعر العملة الرقمية الأشهر قد شهد انتعاشاً جزئياً وتم تداوله عند 44680 دولاراً اعتباراً من الساعة 2:35 صباحاً بالتوقيت الشرقي يوم الاثنين، وذلك بعد انخفاض إلى ما دون 43 ألف دولار بسبب إشارة ماسك في وقت سابق، إلى أن «تيسلا» باعت أو قد تبيع مقتنياتها من الـ«بيتكوين»، قبل أن يعود ويعلن أن الشركة تخطط للاحتفاظ بعملة «البيتكوين» التي تمتلكها بالفعل، وتعتزم استخدامها في المعاملات بمجرد انتقال التعدين إلى طاقة أكثر استدامة.

ومع ذلك، يبدو أن ماسك قد عكس مساره في الأسابيع الأخيرة لصالح العملة الرقمية التي ذاع صيتها خلال الفترة الماضية «دوج كوين»، وأعلن مشروعه الفضائي «سبيس إكس» أنه سيقبل التعامل بها لدعم إطلاق مهمة «دوجي-1» إلى القمر. (وكالات)