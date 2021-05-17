عيار 21 يقترب من 800 جنيه.. تعرف على أسعار الذهب اليوم في مصر

الشارقة - اميمة ياسر -

ارتفعت أسعار الذهب في مصر اليوم الإثنين، حيث اقترب سعر جرام الذهب من عيار 21 إلى 800 جنيه.

وقالت صحيفة "اليوم السابع" إن أسعار الذهب ارتفعت في مستهل تداولات هذا الأسبوع بقيمة 3 جنيهات، لتسجل أسعار الذهب عيار 21 وهو الأكثر تداولا في السوق 796 جنيها للجرام، ليصعد الذهب لمستويات هي الأعلى منذ نهاية يناير 2021.

ونشرت الصحيفة قائمة بأسعار الذهب اليوم :

عيار 18 سجل 682 جنيها

عيار 21 سجل 796 جنيها

عيار 24 سجل 909.71 جنيه

الجنيه الذهب 6368 جنيها

أونصة الذهب 1854 دولارا.

ويأتي هذا الارتفاع عقب صعود سعر أونصة الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0.55 % إلى مستويات 1854 دولار للأونصة الذهب حتى صياغة هذه السطور، وذلك بقيمة ارتفاع تتجاوز 10 دولارات عن آخر سعر تم تسجيله للذهب بنهاية تداولات الأسبوع المنقضى.